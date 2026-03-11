Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы на Паралимпиаде

Немецкие паралимпийцы отказались фотографироваться с россиянкой на Паралимпиаде.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.

Спортсмены выступают в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения). На церемонии награждения Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Кацмайер и Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

Третье место заняли представители Китая – Цун Цзихун и ведущий Лю Цзясюань. Они сфотографировались с российскими спортсменами.

«По-человечески я рада за этих людей. Может быть, это очень милые люди, и мы могли бы дружить. Но политика все омрачает, и это ужасно обидно. С политической точки зрения мы не можем согласиться [с допуском россиян]. Это кажется странным и неправильным», – сказала Кацмайер в интервью Sportschau.

«Решение Международного паралимпийского комитета о том, что Россия может участвовать в соревнованиях с национальным флагом и гимном, я считаю неправильным. Поэтому мы с Кацмайер отказались от некоторых действий здесь», – добавил Бауманн.

Какой день у наших на Паралимпиаде: золото, пропущенное время старта и падение!