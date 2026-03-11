  • Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы на Паралимпиаде
Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы на Паралимпиаде

Немецкие паралимпийцы отказались фотографироваться с россиянкой на Паралимпиаде.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии. 

Спортсмены выступают в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения). На церемонии награждения Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Кацмайер и Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

Третье место заняли представители Китая – Цун Цзихун и ведущий Лю Цзясюань. Они сфотографировались с российскими спортсменами.

«По-человечески я рада за этих людей. Может быть, это очень милые люди, и мы могли бы дружить. Но политика все омрачает, и это ужасно обидно. С политической точки зрения мы не можем согласиться [с допуском россиян]. Это кажется странным и неправильным», – сказала Кацмайер в интервью Sportschau. 

«Решение Международного паралимпийского комитета о том, что Россия может участвовать в соревнованиях с национальным флагом и гимном, я считаю неправильным. Поэтому мы с Кацмайер отказались от некоторых действий здесь», – добавил Бауманн. 

Какой день у наших на Паралимпиаде: золото, пропущенное время старта и падение!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Анастасия Багиян
Политика
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
какие ж конченные
Ответ CaSpeR-13
Комментарий скрыт
Как же им там прополоскали мозги
Печально это всё
Ответ liverpoool
Комментарий скрыт
Ответ RembaXXX
Комментарий скрыт
Точно на все 100%
прадеды могут ими гордиться
Ответ Чемпион Людей
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Что Вы делаете с порядком слов и запятыми? Я только на третий раз прочтения снял вопрос, что могут наши предки у Вас.
А с допуском Израиля и США они согласны? Лицемеры. "Может быть, это очень милые люди, и мы могли бы дружить", - нет, Кацмайер, с вами - лицемерами и двуличными людьми - дружить никто не будет))
Германию денацифицировали-денацифицировали, да недоденацифицировали.
Ответ Fedor Petrov
Пора бы уже СВО начинать против них, надеюсь ты как истинный патриот запишешься первым в ряды добровольцев. Или все таки с дивана удобней?
Ответ RembaXXX
Житомир уже отправился защищать?
пусть фоткаются с америкосами и евреями
Ответ albel
Ужас 😱
Это ж только по приговору суда такое возможно !
Ответ OldRedWhite
Я их осудил. Хотя бы за удар по школе. А немка слепая она этого не видела.
У таких людей человеческие рецепторы должны работать в двое-трое лучше и более чутко ....ибо жизнь у них итак не простая ! И окружающие их люди рядом с ними должны это понимать тоже ! Но нет....и эти не понимают, и люди рядом тем-более ! Политика им все омрачает #####. Ты слепая пойдешь под машину или в яму упадешь не дай Бог....если тебе руку не подадут или пройдут мимо . Без разницы на национальность...человеком нужно быть (для начала и для себя) Но они и для начала и для себя и в своем недуге...так себе люди ! Дай Бог им здоровья и стать людьми. Долгий путь для них....по всей видимости
Ответ Hopheyeveryday Kos
Знаете, кто одним из первых ввел санкции против РФ в 2022? Европейский союз ОНКОЛОГОВ. Врачей. С всеми ихними клятвами и строгим писаным и неписанным этическим кодексом. Это дно было пробито еще тогда, после этого я ничему не удивляюсь. И знаете, я вот ищу оправдание этим инвалидам немецким и не вижу ни единого. Они сделали свой выбор. И они Вас никогда не поймут. Тут далеко и не только политика виновата, пропаганда русофобская итд. Это- жизненный и нравственный выбор.
Ответ Ересиарх
Если что, то немцев, после ВОВ растили в некотором, так сказать, «предубеждении» к русским. Тихо, по-домашнему. Как некоторых наших соседей . Удивляться чему-то от них не сто́ит. Мне они всегда казались странными, сколько я с ними не общался. Как будто роботы😄 Австрийцы другими кажутся. Хотя разницы, казалось бы, практически нет😄
Боже наша девочка там -самая незрячая и чемпионка?! И как у кого-то еще рука подимается травить или недопускать ТАКИХ мужественных ребят?! А немка там явно слишком хорошо видит для паралимпийского спорта🤨раз так себя по-свински ведет
Вы люди с ограниченными возможностями должны вообще быть солидарны друг с другом и поддерживать во всем!
Инвалиды и туда же
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
34 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
52 минуты назад
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
