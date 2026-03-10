Юрий Бородавко: «Пусть Делож считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне»
Бородавко: Делож отстаивает позиции не только на лыжне, но и на страницах газет.
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова француза Матиса Деложа о российских лыжниках.
Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож, комментируя отстранение российской сборной, заявил, что никто из россиян не отобрал бы у него награды на Играх в случае полного допуска команды.
«Он (Делож) выступил достаточно хорошо. Пусть считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне.
Но в его словах нет ничего зазорного. Он отстаивает свое виденье и свою точку зрения. На старте все равны. Отстаивает свои позиции не только на лыжне, но и на страницах газет», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Делож фантазер, как и Йося-реваншист 😁
Сам себе противоречит великий тренер. Давно ли устраивал виртуальные соревнования с утверждениями что Шурик все медали выкосит . у него Шурик с языка не сходит. Напиши что нибудь хорошее и поддержи других спортсменов..
Делож не думает, что русские отобрали бы награды, потому что Делож максимум занимался бы откаткой лыж Большунову перед стартами и на награды бы не претендовал)
Серьезно , а чем же Делож слабее того же Коростылева -он победитель КЕ2122Г , ЧМЮ 2024 Г массстрате на 20км сс , на ОИ ТРИ СЕРЕБРО-так что придержи язык зритель с дивана
