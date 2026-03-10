  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Пусть Делож считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне»
11

Юрий Бородавко: «Пусть Делож считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне»

Бородавко: Делож отстаивает позиции не только на лыжне, но и на страницах газет.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова француза Матиса Деложа о российских лыжниках. 

Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож, комментируя отстранение российской сборной, заявил, что никто из россиян не отобрал бы у него награды на Играх в случае полного допуска команды. 

«Он (Делож) выступил достаточно хорошо. Пусть считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне.

Но в его словах нет ничего зазорного. Он отстаивает свое виденье и свою точку зрения. На старте все равны. Отстаивает свои позиции не только на лыжне, но и на страницах газет», — сказал Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная Франции
logoлыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoМатч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатис Делож
logoОлимпиада-2026
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Делож фантазер, как и Йося-реваншист 😁
Сам себе противоречит великий тренер. Давно ли устраивал виртуальные соревнования с утверждениями что Шурик все медали выкосит . у него Шурик с языка не сходит. Напиши что нибудь хорошее и поддержи других спортсменов..
Делож не думает, что русские отобрали бы награды, потому что Делож максимум занимался бы откаткой лыж Большунову перед стартами и на награды бы не претендовал)
Ответ зритель1988
Делож не думает, что русские отобрали бы награды, потому что Делож максимум занимался бы откаткой лыж Большунову перед стартами и на награды бы не претендовал)
Серьезно , а чем же Делож слабее того же Коростылева -он победитель КЕ2122Г , ЧМЮ 2024 Г массстрате на 20км сс , на ОИ ТРИ СЕРЕБРО-так что придержи язык зритель с дивана
Ответ Глеб Вихрев
Серьезно , а чем же Делож слабее того же Коростылева -он победитель КЕ2122Г , ЧМЮ 2024 Г массстрате на 20км сс , на ОИ ТРИ СЕРЕБРО-так что придержи язык зритель с дивана
Комментарий удален модератором
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож об отстранении России: «Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение»
10 марта, 16:15
Большунов об Олимпиаде: «FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6»
4 марта, 06:21
Юрий Бородавко: «Жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись. Весь лыжный мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы»
25 февраля, 08:40
Рекомендуем
Главные новости
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
26 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Эвен Нортуг, Огден, Пеллегрино, Шанава, Хегген, Амундсен пробегут в квалификации спринта классическим стилем
сегодня, 11:08
Лыжи. Кубок мира. Сван, Сундлинг, Далквист, Илар, Лундгрен, Хагстрем, Шистад, Ридзек, Фендрих выступят в квалификации классического спринта
сегодня, 11:05
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
сегодня, 09:14
Александр Панжинский: «Колесо – совершенно неэкономичный ход, забирающий много ресурса. Без очень хорошей подготовки оно пойдет во вред»
сегодня, 08:59
Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»
сегодня, 08:42
Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»
сегодня, 06:32
Никита Филиппов: «За медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют»
вчера, 20:17
Никита Филиппов: «Я рад, что такое внимание привлек к ски-альпинизму. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут»
вчера, 20:12
Ски-альпинист Филиппов: «Мой отец и дядя болели за «Спартак». Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду»
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем