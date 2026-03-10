Юрий Бородавко: «Пусть Делож считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне»

Бородавко: Делож отстаивает позиции не только на лыжне, но и на страницах газет.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова француза Матиса Деложа о российских лыжниках.

Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож, комментируя отстранение российской сборной, заявил, что никто из россиян не отобрал бы у него награды на Играх в случае полного допуска команды.

«Он (Делож) выступил достаточно хорошо. Пусть считает так, как он сказал. Все должно решаться только на лыжне.

Но в его словах нет ничего зазорного. Он отстаивает свое виденье и свою точку зрения. На старте все равны. Отстаивает свои позиции не только на лыжне, но и на страницах газет», — сказал Бородавко.