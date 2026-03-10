Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож об отстранении России: «Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение»
Делож: не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня награды на Олимпиаде.
Трехкратный призер Олимпиады-2026 в лыжных гонках француз Матис Делож высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.
— В 2022 году россияне завоевали почти половину мужских медалей (8 из 18). Жалеете ли вы об их отсутствии в Милане/Кортине (за исключением Савелия Коростелева)?
— Я знаю геополитическую ситуацию. Решение принято такое, какое есть. Коростелев очень конкурентоспособен – он выиграл Кубок России в прошлом году. Пожалуй, он лучший из россиян, и я обыграл его в трех форматах, в которых завоевал медали.
Не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня мои награды.
Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение, – заявил Делож.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
обычные середняки которым место во втором десятке , шакалят чужие медали и довольные
2024:
44,56,79,20,12,26,9,
22,12,16,71,71,24,8
2025
8,47,47,11,13,8,16,13,15,12,16,11,6,4,20,16,60,25,7,17,6,11,30,9,
2026
Гомс 9...
ОИ 2,2,14,6,33
35 место в генеральной классификации ОЗ на 10 марта, проигрывает Клэбо -1649 , проигрыш Савелию который начал выступление в декабре 2025...22 позиции и 378 очков...
Ответ из лаборатории: "Напьешься - будешь."