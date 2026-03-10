  • Спортс
  • Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож об отстранении России: «Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение»
Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож об отстранении России: «Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение»

Делож: не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня награды на Олимпиаде.

Трехкратный призер Олимпиады-2026 в лыжных гонках француз Матис Делож высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований. 

— В 2022 году россияне завоевали почти половину мужских медалей (8 из 18). Жалеете ли вы об их отсутствии в Милане/Кортине (за исключением Савелия Коростелева)?

— Я знаю геополитическую ситуацию. Решение принято такое, какое есть. Коростелев очень конкурентоспособен – он выиграл Кубок России в прошлом году. Пожалуй, он лучший из россиян, и я обыграл его в трех форматах, в которых завоевал медали.

Не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня мои награды.

Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение, – заявил Делож. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
Сша и Израиль не отстранён за нападение и это ты тоже понимаешь лягушка? А твоя страна ведет войны в Африке, тебя тоже надо отстранить, это ты не понимаешь.
Сша и Израиль не отстранён за нападение и это ты тоже понимаешь лягушка? А твоя страна ведет войны в Африке, тебя тоже надо отстранить, это ты не понимаешь.
Он об этом не думает 😄
Сша и Израиль не отстранён за нападение и это ты тоже понимаешь лягушка? А твоя страна ведет войны в Африке, тебя тоже надо отстранить, это ты не понимаешь.
Европейская партия "Единая Этадругия" сейчас вам всё разъяснит.
🤣 вот это самомнение! Откуда он вообще берётся на главных стартах и куда потом пропадает?
🤣 вот это самомнение! Откуда он вообще берётся на главных стартах и куда потом пропадает?
Вермулен , Парома , Ангер теперь вот этот
обычные середняки которым место во втором десятке , шакалят чужие медали и довольные
Вермулен , Парома , Ангер теперь вот этот обычные середняки которым место во втором десятке , шакалят чужие медали и довольные
Вы точно уверены что они середняки? Я бы так не бросался заключениями лежа на диване.
Если бы участвовали наши, то скорее всего Делож зацепил бы бронзу в эстафете и командном спринте. То на то и получается, но самомнение да, обыграл он видите ли нейтрального атлета 3 раза, герой) Это к вопросу о саморефлексии о полноценности олимпиады - никто не будет думать что их медали неполноценные от отсутствия россиян. Обыграл в 3х форматах Савелия, в 2х из которых тот не участвовал))
Если бы участвовали наши, то скорее всего Делож зацепил бы бронзу в эстафете и командном спринте. То на то и получается, но самомнение да, обыграл он видите ли нейтрального атлета 3 раза, герой) Это к вопросу о саморефлексии о полноценности олимпиады - никто не будет думать что их медали неполноценные от отсутствия россиян. Обыграл в 3х форматах Савелия, в 2х из которых тот не участвовал))
В одной не участвовал, в разделке 2/15 и 2/4 скиатлоне. Делож ляпнул не к месту, но в первую очередь обыграл в двух гонках всех кроме одного норвежца
Какой лицемерный клоун. Ты обошел юниора , которого допустили без тренера, без сервисной команды , без нормальной предсезонки . Обошел он его,лицемер . Когда были бы все русские сильнейшие , тот же Большунов- ты стабильно был без медалей . Ну и да, журналюга не дожал лицемера вопросом про США и Израиль .
Какой лицемерный клоун. Ты обошел юниора , которого допустили без тренера, без сервисной команды , без нормальной предсезонки . Обошел он его,лицемер . Когда были бы все русские сильнейшие , тот же Большунов- ты стабильно был без медалей . Ну и да, журналюга не дожал лицемера вопросом про США и Израиль .
Обошел юниора, который на год младше.
Какой лицемерный клоун. Ты обошел юниора , которого допустили без тренера, без сервисной команды , без нормальной предсезонки . Обошел он его,лицемер . Когда были бы все русские сильнейшие , тот же Большунов- ты стабильно был без медалей . Ну и да, журналюга не дожал лицемера вопросом про США и Израиль .
Посмотрела результаты данного персонажа на КМ с 2024 по 2026 ,ни одного заезда на пьедестал , лучшее место на ЧМ в Тронхейме 4, в составе эстафетной четверки)))

2024:
44,56,79,20,12,26,9,
22,12,16,71,71,24,8

2025
8,47,47,11,13,8,16,13,15,12,16,11,6,4,20,16,60,25,7,17,6,11,30,9,

2026
Гомс 9...
ОИ 2,2,14,6,33

35 место в генеральной классификации ОЗ на 10 марта, проигрывает Клэбо -1649 , проигрыш Савелию который начал выступление в декабре 2025...22 позиции и 378 очков...
Никто не понимает, а он - понимает
Думается, что русские , выступая командой, на пьедестал его не пустили, и интервью у него не брали.. Норг мог тоже не унести ноги.
Думается, что русские , выступая командой, на пьедестал его не пустили, и интервью у него не брали.. Норг мог тоже не унести ноги.
не думается, а знаетсЯ, что когда русские выступали норг спокойно уносил ноги от них всех и даже в дистанционках стоял с ними на пьедестале и даже когда его дисквалифицировали как раз русский не смог унести от него ног , только норг истерик не устраивал и слез не лил, а собрал свои вещи и покинул стадион гордо и достойно без комментариев.
А мы не понимаем решение не отстранять Францию за бомбардировки Ливии и торжение в Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и тд.
А мы не понимаем решение не отстранять Францию за бомбардировки Ливии и торжение в Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и тд.
Всего лишь? Ты, похоже, забыл про 24-е число. Только не февраля, а августа, и не 2022 год, а на двести десять лет раньше, 24 августа 1812 года, когда Наполеон вошел в Россию. Ящетаю, что за это надо францев отстранить от всех соревнований, отобрать все медали и дисквалифицировать Мбапу. Так будет справедливее.
А мы не понимаем решение не отстранять Францию за бомбардировки Ливии и торжение в Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и тд.
ну вы даете, рекомендую посмотреть Закон РФ "О ветеранах" особенно в части Приложений вы там найдете перечень тех же самых государств которые перечислили в части касающихся Франции.
Ответ Maxximus
ДеложЬ
Классный каламбур!)
Классный каламбур!)
Минус тете, за то, что ты написал этот комментарий 🥹
Объяснил бы, раз понимаешь.
Мика Вермюлен: "На его месте должен быть я."
Ответ из лаборатории: "Напьешься - будешь."
