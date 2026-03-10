Трехкратный призер Олимпиады-2026 Делож об отстранении России: «Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение»

Делож: не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня награды на Олимпиаде.

Трехкратный призер Олимпиады-2026 в лыжных гонках француз Матис Делож высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.

— В 2022 году россияне завоевали почти половину мужских медалей (8 из 18). Жалеете ли вы об их отсутствии в Милане/Кортине (за исключением Савелия Коростелева)?

— Я знаю геополитическую ситуацию. Решение принято такое, какое есть. Коростелев очень конкурентоспособен – он выиграл Кубок России в прошлом году. Пожалуй, он лучший из россиян, и я обыграл его в трех форматах, в которых завоевал медали.

Не думаю, что кто-то из россиян отобрал бы у меня мои награды.

Со спортивной точки зрения мне бы хотелось, чтобы русские вернулись, но я понимаю это решение, – заявил Делож.