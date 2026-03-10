Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотыми медалями Паралимпиады-2026
Путин поздравил Ворончихину и Багиян с победами на Паралимпиаде-2026.
Президент РФ Владимир Путин поздравил Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с победами на Паралимпийских играх в Милане.
Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — говорится в поздравлении.
Ворончихина выиграла золото в супергиганте в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Также на ее счету бронза в скоростном спуске.
Багиян победила в классическом лыжном спринте в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
