Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотыми медалями Паралимпиады-2026

Путин поздравил Ворончихину и Багиян с победами на Паралимпиаде-2026.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с победами на Паралимпийских играх в Милане.

Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — говорится в поздравлении.

Ворончихина выиграла золото в супергиганте в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Также на ее счету бронза в скоростном спуске.

Багиян победила в классическом лыжном спринте в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.