Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»

Лыжница Багиян: мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн.

Российская лыжница Анастасия Багиян высказалась о победе на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла золото в классическом спринте. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Багиян: Испытываю радость, конечно. Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн. Добавлю личную благодарность Сергею за работу со мной. Очень надежный.

Синякин: Хотим сказать спасибо нашему комитету за то, что у нас появилась возможность участвовать. Осенью не рассчитывали, что будет шанс выступить на Играх. Спасибо за поддержку!

Хотелось бы поддержать тех, кто не попал на Игры. Они очень расстроены. Но наша сборная – самая сильная. Конкуренция на чемпионате России будет даже посильнее.

Очень важно, что мы будем стоять на пьедестале и слушать гимн страны, которую очень любим.

Спуск после подъема очень коварный. На тренировках много падали, надо было выработать тактику. К сожалению, перед Паралимпиадой болели. Две недели не готовились. Что скажем миру? Ждите полного возвращения нашей сборной, чтобы мы показывали результаты, которые можем.