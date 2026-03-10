  • Спортс
  • Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»

Российская лыжница Анастасия Багиян высказалась о победе на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла золото в классическом спринте. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Багиян: Испытываю радость, конечно. Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн. Добавлю личную благодарность Сергею за работу со мной. Очень надежный.

Синякин: Хотим сказать спасибо нашему комитету за то, что у нас появилась возможность участвовать. Осенью не рассчитывали, что будет шанс выступить на Играх. Спасибо за поддержку!

Хотелось бы поддержать тех, кто не попал на Игры. Они очень расстроены. Но наша сборная – самая сильная. Конкуренция на чемпионате России будет даже посильнее.

Очень важно, что мы будем стоять на пьедестале и слушать гимн страны, которую очень любим.

Спуск после подъема очень коварный. На тренировках много падали, надо было выработать тактику. К сожалению, перед Паралимпиадой болели. Две недели не готовились. Что скажем миру? Ждите полного возвращения нашей сборной, чтобы мы показывали результаты, которые можем.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Всем адекватным людям приятно,что наши спортсмены участвуют в соревнованиях,побеждают и звучит наш гимн и поднимают флаг России!А остальных пусть корёжит!!
Корёжит остальных. Немцы некрасиво повели себя на церемонии награждения. После гимна наши с китайцами встали вместе для общего фото, а немцы остались в сторонке. И после подиума организатор предложили участникам сделать совместное селфи на спонсорский, санкционный в России, самсунг. Немцы отказались и ушли, а китайцы сделали с нами селфи.
Они проигравшие, тем более ещё и немцы.
Всем россиянам это приятно. А также очень рады за нашу спортсменку. Анастасия, гордимся!
Господи… падали🙈… какое же надо иметь мужество чтобы так рисковать… падать и вставать и снова мчаться к победе! Одно МОК доброе дело сделал- дать возможность этим героическим людям попробовать реализовать свою ОИ мечту! Низкий поклон вам ребята… вот где настоящий российский характер куется🔥🫶
А где новость про то, что немцы отказались делать совместное фото?
Они остались в 1945, обиженные.
Спасибо, Настя!
С победой 🙏👏🇷🇺
Рекомендуем