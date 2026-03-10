Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»

  • Спортс
Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о возможном допуске на международную арену.

– Вы смотрели Олимпиаду?

– Да, конечно.

– Разделяете ощущение, что в случае допуска к Играм российские лыжники могли бы вмешаться в борьбу за медали?

– Думаю, мы как минимум боролись бы за это. Проводить параллели с тем, как бежали лидеры там и как мы бегаем на своих внутренних соревнованиях, бессмысленно. Если бы нас в начале сезона допустили бы на этапы Кубка мира и мы имели возможность готовиться к Олимпийским играм в Европе, все вообще могло сложиться совершенно по‑другому, потому что там другой снег, другое скольжение. Плюс высота.

Собственно, даже по результатам Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, которым дали возможность выступать в международных турнирах, видно, что с каждым стартом бежать им становится полегче. Для адаптации нужно время.

– Алина Пеклецова, как мне показалось, вообще не расстроена тем, что пропустила Игры, – сказала, что ее Олимпиада — следующая.

– У меня тоже будет – следующая.

– То есть ощущение, что четыре года ушли в никуда, вы не испытываете?

– Нет. На самом деле для меня сейчас главное – это мои выступления в России. Сначала надо здесь показать, на что я способна, а потом уже думать о том, чтобы ехать на Олимпийские игры, на какие‑то чемпионаты, на этапы Кубка мира. Мне важно понимать, что я достойна этого, – сказала Пантрина.

Характер у Елизаветы есть, всё получится!
Характер у Елизаветы есть, всё получится!
Да, на дровах от Саломона почти всех обгоняет
Ну всё по делу- хочет доказать и попасть по спортивному принципу
