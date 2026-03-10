🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
Российская лыжница Багиян выиграла золото в спринте на Паралимпиаде-2026.
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в классическом спринте на Паралимпиаде-2026 в Италии.
Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Серебро завоевала немка Леони Мария Вальтер (отставание – 8,6 секунды), бронзовым призером стала ее соотечественница Линн Кацмайер (+9,2).
Для сборной России это второе золото на Играх. Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом страны.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
