Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене.
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене.
Гонка пройдет 12 марта.
«Савелий и Дарья не побегут спринт в Драммене. После марафона в Осло они оба вернутся в Россию и будут готовиться к финалу Кубка России», – сказал тренер лыжников Егор Сорин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
