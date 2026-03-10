11

Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене

Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Гонка пройдет 12 марта.

«Савелий и Дарья не побегут спринт в Драммене. После марафона в Осло они оба вернутся в Россию и будут готовиться к финалу Кубка России», – сказал тренер лыжников Егор Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Все правильно. Драммен это просто шоу гонка где особо надрываться не стоит. Тем более там будет по 12 человек у норвежцев. Что там будет делать Амундсен кроме каких то очков загадка.
Ответ Грюденфельдер
Все правильно. Драммен это просто шоу гонка где особо надрываться не стоит. Тем более там будет по 12 человек у норвежцев. Что там будет делать Амундсен кроме каких то очков загадка.
Мюльбак поедет
У него мощный дабл...может удивить
Ответ Andrei Andreev
Мюльбак поедет У него мощный дабл...может удивить
Это точно, он любит по городской равнине шпарить 😂 Может в финал заехать.
Странно, когда писал, зачем было ехать на ЮЧМ, отвечали надо больше стартов, а здесь не надо. Почему бы и не пробежать спринт? Для опыта...
