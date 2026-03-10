Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Гонка пройдет 12 марта.

«Савелий и Дарья не побегут спринт в Драммене. После марафона в Осло они оба вернутся в Россию и будут готовиться к финалу Кубка России», – сказал тренер лыжников Егор Сорин .