Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
Российский лыжник Иван Голубков рассказал, что пропустил свой старт в квалификации спринта на Паралимпиаде в Италии.
В квалификации Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног), преодолел трассу за 2 минуты 22,44 секунды и не попал в топ-12, необходимый для прохода в следующий раунд.
«К сожалению, прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15 секунд. Я допустил ошибку, проглядел этот момент.
На международных стартах то 15 секунд, то 30, поэтому так произошло. Что случилось, то случилось, ничего не сделаешь. Завтра гонка на 10 км, надеюсь, покажу хороший результат», – сказал Голубков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Ну как так?! Почему не помогли нашему лыжнику сопровождающие или хотя бы волонтеры?! Парню удачи в гонке 10 км✊Держим за вас кулачки✊
Тренер прозевал, гнать в шею
обидно за спортсмена.. где тренера были!!??
