  Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»

Вяльбе: Большунов подошел к чемпионату России в лучшей форме в этом сезоне.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов на чемпионате России находился в лучшей форме.

На турнире в Южно-Сахалинске Большунов взял четыре золота в семи гонках.

«Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона.

Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Хороший чемпионат от Александра.
Ещё понравилось выступление Крупицкой, оно как-то в тени осталось, хотя это сильнейшая наша лыжница.
У нас целая плеяда классных молодых лыжников и гвардия наших опытных ребят «в самом соку»…. Очень ждем этап КР в Кировске… Желаю «метрам» показать кто в доме хозяин… а молодым и борзым составить им зубастую конкуренцию💪… Пусть победит сильнейший
У нас целая плеяда классных молодых лыжников и гвардия наших опытных ребят «в самом соку»…. Очень ждем этап КР в Кировске… Желаю «метрам» показать кто в доме хозяин… а молодым и борзым составить им зубастую конкуренцию💪… Пусть победит сильнейший
Я тоже смотрю на нашу молодёжку, очень перспективные есть, пусть растут. Кировский этап очень значимый, как уровень Чемпионата России. Очень интересно будет.
У нас целая плеяда классных молодых лыжников и гвардия наших опытных ребят «в самом соку»…. Очень ждем этап КР в Кировске… Желаю «метрам» показать кто в доме хозяин… а молодым и борзым составить им зубастую конкуренцию💪… Пусть победит сильнейший
У молодых зубастых клыки то на длительном ЧМ поотпадали, на марафоне вообще Белов и Мельник тащили.
В целом да хорошее выступление. Из лидеров только Савелия не было , ещё на 10 км классике может ощущалось отсутствие Семикова. На спринте и коньковом марафоне отговорок нет , там и Савелий не явный кандидат даже на подиум бы был.
А о других лыжниках почему ни слова?
А о других лыжниках почему ни слова?
Журналисты задали конкретный вопрос о СанСаныче - она ответила. Тренеры и о других спортсменов тоже говорят, только в новости их тащат сюда очень редко, т.к. комментарий не насобирать много. Дают новости только о медийных.
А о других лыжниках почему ни слова?
Про кого спросили
Видеокартинки из Кировска остановят жизнь скандинавчиков. Так прилипнут к экранам,что о любимом герое Милана и не вспомнят.
