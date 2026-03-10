Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
Вяльбе: Большунов подошел к чемпионату России в лучшей форме в этом сезоне.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов на чемпионате России находился в лучшей форме.
На турнире в Южно-Сахалинске Большунов взял четыре золота в семи гонках.
«Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона.
Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ещё понравилось выступление Крупицкой, оно как-то в тени осталось, хотя это сильнейшая наша лыжница.