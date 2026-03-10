Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»

Вяльбе: Большунов подошел к чемпионату России в лучшей форме в этом сезоне.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов на чемпионате России находился в лучшей форме.

На турнире в Южно-Сахалинске Большунов взял четыре золота в семи гонках.

«Он подошел к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона.

Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников», – сказала Вяльбе.