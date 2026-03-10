Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде.

Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии.

Суперкомбинация состоит из супергиганта и слалома. Ворончихина выехала за пределы трассы в супергиганте. В штабе российской команды сообщили, что спортсменка не получила травм.

Бугаев лидировал после супергиганта, но в слаломе упал.

Ранее Ворончихина выиграла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске. На счету Бугаева так же бронза в скоростном спуске.