Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии.
Суперкомбинация состоит из супергиганта и слалома. Ворончихина выехала за пределы трассы в супергиганте. В штабе российской команды сообщили, что спортсменка не получила травм.
Бугаев лидировал после супергиганта, но в слаломе упал.
Ранее Ворончихина выиграла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске. На счету Бугаева так же бронза в скоростном спуске.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Главное что обе- здоровы и не травмировались😊… а медали эти девчонки еще свои возьмут!… Жалко что не показывают Паралимпиаду… за таких людей надо болеть и их успехи обязательно надо рекламировать
А вторая девочка, это кто?
