  Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»

Дегтярев об отношении к россиянам на Паралимпиаде: нет никакой аллергии.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о выступлении россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном.

Накануне россиянка Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте.

«Поздравляю Варвару Ворончихину с золотом, с первым золотом для России на Паралимпийских играх с 2014 года! Мы с Варварой говорили после ее бронзовой медали, и она обещала сделать все, чтобы взять эту золотую медаль и добиться того, чтобы гимн России прозвучал в Италии. И она это сделала. Я ее поздравляю, умница! Поздравляю ее родителей, близких, тренеров, всю нашу паралимпийскую команду.

Атмосфера, которая была и во время соревнований, и во время церемонии награждения, говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов. Нет никакой аллергии, нет никаких конфликтов, нет никаких бойкотов. Вы посмотрите, как итальянские офицеры отдавали честь, когда поднимался российский флаг под российский гимн. И как коллеги Варвары, француженка и девушка из Швеции, друг друга поздравляли.

Спорт должен объединять. Я уверен, что в ближайшее время мы полностью восстановим целостность спорта. Мы все для этого сделаем. Вот такие примеры, как победа Варвары Ворончихиной, нас только к этому приближают», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Кажется мне, что миру по фиг...
Ответ Петрович
Кажется мне, что миру по фиг...
Ну не пались так.
Какой же пустомеля
Ответ smoker
Какой же пустомеля
Я вот больше с чего фигею:Неужели нельзя заслуженного спортсмена назначить Министром Спорта?)Вот невозможно представить,что в СССР Министром спорта поставить человека,который был штатным банщиком кого-нибудь из ЦК КПСС.)
Ответ Евгений Цыбулин
Я вот больше с чего фигею:Неужели нельзя заслуженного спортсмена назначить Министром Спорта?)Вот невозможно представить,что в СССР Министром спорта поставить человека,который был штатным банщиком кого-нибудь из ЦК КПСС.)
"- А кто такой Пикассо? - Проходите, товарищ Фурцева", - это нам приснилось наверное

Господи скока ж фигни о совке с утра до вечера лопотать стали)) интересно вот только зачем)))
Само собой, миру не хватает эскортниц в кокошниках и пьяных чинуш в "русском доме". Прям саааскучились
Ответ befree
Само собой, миру не хватает эскортниц в кокошниках и пьяных чинуш в "русском доме". Прям саааскучились
Нее, это ваши Оксанки держат первенство😆
Тут писали, что ей средства собирали на аукционах.. Об этом ничего не хотелось бы министру спорта упомянуть? Или только примазываться горазды....
Каждой бочке он затычка.
Особенно они ждут возвращения наших чиновников от спорта и таких жо...... в как губер.
Смотря что означает "спортивный мир"? Складывается впечатление, что чиновники от мира спорта и сами спортсмены это две вселённые, которые преследуют абсолютно разные цели.
Господин министр там лично собственной персоной?
Это надо уметь, делать подобные выводы из обычного протокольного мероприятия)
Много говорит лозунгов и банальностей… лучше бы говорил о том сколько судов мы сейчас ведем с целью возвращения наших лыжников и биатлонистов? Без «силовых мер» все эти улыбки ничего не будут стоить… Радоваться ооочень рано пока…
