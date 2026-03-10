Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»

Дегтярев об отношении к россиянам на Паралимпиаде: нет никакой аллергии.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о выступлении россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном.

Накануне россиянка Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте.

«Поздравляю Варвару Ворончихину с золотом, с первым золотом для России на Паралимпийских играх с 2014 года! Мы с Варварой говорили после ее бронзовой медали, и она обещала сделать все, чтобы взять эту золотую медаль и добиться того, чтобы гимн России прозвучал в Италии. И она это сделала. Я ее поздравляю, умница! Поздравляю ее родителей, близких, тренеров, всю нашу паралимпийскую команду.

Атмосфера, которая была и во время соревнований, и во время церемонии награждения, говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов. Нет никакой аллергии, нет никаких конфликтов, нет никаких бойкотов. Вы посмотрите, как итальянские офицеры отдавали честь, когда поднимался российский флаг под российский гимн. И как коллеги Варвары, француженка и девушка из Швеции, друг друга поздравляли.

Спорт должен объединять. Я уверен, что в ближайшее время мы полностью восстановим целостность спорта. Мы все для этого сделаем. Вот такие примеры, как победа Варвары Ворончихиной, нас только к этому приближают», – сказал Дегтярев.