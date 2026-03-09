Елена Вяльбе: «Я считаю, что чемпионат России прошел на высоком уровне»
Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам прошел на высоком уровне.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила уровень чемпионата страны.
Соревнования проходили с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.
«Я считаю, что чемпионат прошел на высоком уровне. Гонки были интересные, я думаю, что болельщикам они понравились. Трасса в Южно-Сахалинске очень непростая, на ней сложно делать отрывы, поэтому, чтобы побеждать с преимуществом, нужно было быть на одну, а то и две головы сильнее остальных», – сказала Вяльбе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Главное - СУПЕРприз, что Большунов придумал - был ЛУЧШЕ чем головки сыра на Западе - КРАБ - мощь и красота..
