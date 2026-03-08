FIS отметила первый подиум Коростелева на КМ: «Адаптация, самоотдача и награда за огромный талант, который растет на глазах»

В FIS отметили первую медаль Коростелева на Кубке мира.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в соцсетях отметила первую медаль российского лыжника Савелия Коростелева на Кубке мира.

Сегодня Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км на КМ в Лахти.

«Адаптация, самоотдача и награда за огромный талант, который растет на глазах 👏🏼

Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелева 🥉», – говорится в сообщении.

Есть первая медаль у лыжников! Коростелев с бронзой на Кубке мира, Клэбо его похвалил