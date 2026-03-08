FIS отметила первый подиум Коростелева на КМ: «Адаптация, самоотдача и награда за огромный талант, который растет на глазах»

  • Спортс
26

В FIS отметили первую медаль Коростелева на Кубке мира.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в соцсетях отметила первую медаль российского лыжника Савелия Коростелева на Кубке мира.

Сегодня Коростелев взял бронзу в классической «разделке» на 10 км на КМ  в Лахти.

«Адаптация, самоотдача и награда за огромный талант, который растет на глазах 👏🏼

Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелева 🥉», – говорится в сообщении.

Есть первая медаль у лыжников! Коростелев с бронзой на Кубке мира, Клэбо его похвалил

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм FIS
26 комментариев
Желаю Савелию побороться за Кубок мира в общем зачёте в следующем сезоне. Ему это по силам! 💪
При живом Клэбо нет) кубок дистанционщиков можно в тройку метить
Без спринтов борьбы за кубок мира не видать, если только Клэбо не будет полсезона пропускать. Тут стабильно нужно проходить прологи и часто хотя бы в полуфинал попадать. Ардашев и Большунов, думаю, это могли бы, Большунов это делал, кстати, когда выступал, но Коростелёв в спринтах не впечатляет совсем пока.
Любимый спортсмен ФИС, там все посты с Савелием, будто это его второй профиль
Да там новый человек ведет страничку у них, очень много внимания не только победителям, но и тем, кто заезжает впервые в 10ку и тд). И ведет здорово, по-моему. А Савелия да, прям любят, упоминает постоянно) интересно, кто это)
С почином!💪🔥🔥🔥
Савелий , несмотря на все трудности и ограничения отстаивает честь России . Хороший пример для всех .
Савелий выступает за себя. Он молодец, но Россия тут ни причем.
Не заметили что он честь России отстаивает… он отстаивает себя, свою карьеру и свои вложенные в его подготовку деньги… Не требуется чтобы он с лозунгами выступал… но на провокационные вопросы об отстраненных лыжниках мог бы «ноу коммент» сказать. Но правда тогда бы вряд ли к нему очередь из журналистов выстроилась бы… А Савелий любит быть в центре внимания… И это плохо… таких ловят как раз на этом и превращают во врагов своей страны… В манипулировании общественным мнением западным СМИ и журналистам нет равных…
Специально это делают, но никого больше не допустят. Допустят молодеж ещё по одному максим. И будет говорить весь сезон какие они хорошие
Ты смотри, прям весь FIS в экстазе. "за огромный талант "........а Большунова как огня боятся........знают. твари, кто им опаснее...........однако......
Большунов сейчас даже для Коростелева не опасен)) Смотрим таблицу Кубка России 2024/2025 и не задаем вопросов
Мнение диванного експерта меня не интересует........и не смеши меня. насчёт вопросов......однако.......
Высокое место в общем зачете - результат пропуска многих спринтеров Тур де Ски и подготовки к Олимпиаде, в следующем году спринтеры будут рулить мощнее . Да к следующему сезону, дадут еще по одному человеку уровня Митрошина и Булычевой и скажут - хватит, старайтесь, может к следующей олимпиаде и эстафету разрешим
Не верю я в эти лицемерные восторги.. Если «нас там все любят и восхищаются», то почему НИКТО кроме Элиаша не хочет и не голосует за наше возвращение?! И разве спортсмены у них не такие же политически подневольные? Нехорошее это типа «благостное» отношение…
Сначала прочитал как отменила
От коалиции Эпштейна можно ожидать чего угодно!
