Российские сноубордисты Шеббо и Фадеев не сумели выйти в полуфинал Паралимпиады в кроссе
Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо не сумели выйти в полуфинал Паралимпийских игр-2026 в Италии.
В 1/4 финала в сноуборд-кроссе Фадеев и Шеббо заняли третье и четвертое места соответственно в своем заезде. Они соревновались в категории SB-LL1 (спортсмены со значительным поражением одной ноги).
Финал в мужском сноуборд-кроссе состоится позже в воскресенье.
Россияне выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
