Российские сноубордисты Шеббо и Фадеев не сумели выйти в полуфинал Паралимпиады в кроссе

Российские сноубордисты Шеббо и Фадеев не сумели выйти в полуфинал Паралимпиады.

Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо не сумели выйти в полуфинал Паралимпийских игр-2026 в Италии.

В 1/4 финала в сноуборд-кроссе Фадеев и Шеббо заняли третье и четвертое места соответственно в своем заезде. Они соревновались в категории SB-LL1 (спортсмены со значительным поражением одной ноги).

Финал в мужском сноуборд-кроссе состоится позже в воскресенье.

Россияне выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.

Медальный зачет Паралимпиады-2026