Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»

Турышев: у Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика.

Тренер сборной ХМАО-Югры по лыжам Сергей Турышев рассказал о состоянии Алины Кудисовой после инцидента с собакой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Кудисова. Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова не смогла продолжить гонку.

– У Алины диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. На сегодняшний день ее состояние уже лучше, но она не тренировалась, чтобы избежать головокружения, также есть дискомфорт в области таза, небольшие болевые ощущения. Надеемся, за два‑три дня боль уйдет, она прилетит домой, сходит к врачу и уже будем понимать, насколько быстро приступит к тренировочному процессу.

– Как настроение у Алины?

– Она очень расстроена, горит желанием показывать результат. Боролась за медаль, а внешнее обстоятельство не позволило этого сделать.

– Главное, обошлось без серьезных травм.

– Да, это самое главное. Могло быть и хуже, – сказал Турышев.

– Хоть кто‑то извинился за инцидент?

– Организаторы принесли извинения, но что они дадут спортсмену и команде? – добавил он.

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой