Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»

Лыжница Кусургашева о столкновении с собакой: ребро немного ушибла.

Лыжница Арина Кусургашева высказалась об инциденте с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Кусургашева и Алина Кудисова. Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку.

«С собакой не повезло. Вообще было три собаки. Я врезалась в одну. Видела их, с двумя столкновения избежала, но одна осталась, выскочила под ноги. Я и влетела в нее на скорости. Ноги нормально, ребро немного ушибла. Рука маленько болит.

Не почувствовала, что в меня влетела Кудисова. Инвентарь цел. Думала, догоню, но не получилось. Но потом начались мышечные судороги. Думала, сознание потеряю, но дотерпела до конца гонки», – сказала Кусургашева.