  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
33

Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»

Вяльбе о критике: я ничего не читаю, надо беречь нервную систему.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике.

– В целом в адрес и вас, и Большунова часто звучит критика. Как вы справляетесь с хейтом?

– Я ничего не читаю. Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей – столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю.

– Можно сказать, что у вас уже появилась «толстая кожа»?

– Да.

– А что посоветуете тем, кто еще не научился так относиться?

– Когда только появился бурный интернет, у нас в команде были Максим Вылегжанин и Александр Легков. Саша, который ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал. А Максим вообще никогда не читал и всегда был спокойный.

Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь. Лучше просто не читать комментарии. Я думаю, что в какой-то момент он это сделал, приобрел более толстую кожу. Вообще не нужно читать какие-то комментарии, чтобы никто не мог тебе подгадить, – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoЕлена Вяльбе
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
logoАлександр Легков
logoМаксим Вылегжанин
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Подождите, а кто мне тогда ставит 1 лайк, когда я ее хвалю, если она не читает комментарии?
Губернев ни критикует, а поливает грязью у кого другое мнение в отличие от него. Одним словом базарная баба, его можно сегодня поздравить с праздником.
Ответ Серый59
Губернев ни критикует, а поливает грязью у кого другое мнение в отличие от него. Одним словом базарная баба, его можно сегодня поздравить с праздником.
Не хватало, ставить это в ряд с прекрасным полом! Может цветы еще подарить?
Зачем бороться с дураками, когда можно просто разбомбить Лондон?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Зачем бороться с дураками, когда можно просто разбомбить Лондон?
Собственным весом
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Зачем бороться с дураками, когда можно просто разбомбить Лондон?
Да, можно же утюжить Иранские школы прямо с детьми.
Сейчас я просто смотрю зачисление в конце месяца
Зачем я это прочитал на спортсе?
Правильное решение,большинство критиков дилетанты,возомнившие себя специалистами в лыжах!
– Можно сказать, что у вас уже появилась «толстая кожа»?

– Да.

прям на тоненького.....
Елена Валерьевна права. Или быть собой или сдохнуть.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о том, как лыжники празднуют 8 марта: «Как правило, в этот день или после него у нас гонка, поэтому гуляний нет»
8 марта, 08:03
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
6 марта, 03:18
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
5 марта, 21:40
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем