Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике.
– В целом в адрес и вас, и Большунова часто звучит критика. Как вы справляетесь с хейтом?
– Я ничего не читаю. Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей – столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю.
– Можно сказать, что у вас уже появилась «толстая кожа»?
– Да.
– А что посоветуете тем, кто еще не научился так относиться?
– Когда только появился бурный интернет, у нас в команде были Максим Вылегжанин и Александр Легков. Саша, который ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал. А Максим вообще никогда не читал и всегда был спокойный.
Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь. Лучше просто не читать комментарии. Я думаю, что в какой-то момент он это сделал, приобрел более толстую кожу. Вообще не нужно читать какие-то комментарии, чтобы никто не мог тебе подгадить, – сказала Вяльбе.
