Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»

Вяльбе о критике: я ничего не читаю, надо беречь нервную систему.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике.

– В целом в адрес и вас, и Большунова часто звучит критика. Как вы справляетесь с хейтом?

– Я ничего не читаю. Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей – столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю.

– Можно сказать, что у вас уже появилась «толстая кожа»?

– Да.

– А что посоветуете тем, кто еще не научился так относиться?

– Когда только появился бурный интернет, у нас в команде были Максим Вылегжанин и Александр Легков . Саша, который ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал. А Максим вообще никогда не читал и всегда был спокойный.

Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь. Лучше просто не читать комментарии. Я думаю, что в какой-то момент он это сделал, приобрел более толстую кожу. Вообще не нужно читать какие-то комментарии, чтобы никто не мог тебе подгадить, – сказала Вяльбе.