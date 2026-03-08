Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»

Большунов: еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать.

Лыжник Александр Большунов высказался о победе в коньковом марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

– Удалось победить с отрывом, как это раньше получалось. Но скажу честно, что еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать. Но рад, что могу бороться с ребятами.

Что касается Сахалина, то это уникальное место. Ночью такой снег валил, что казалось гонки не будет, но организаторы приложили очень много усилий, чтобы гонка состоялась. Трасса была подготовлена идеально, с таким снегом палки даже проваливались. Нам присылали видео, где все улетало от ветра, а по итогу приехали и все было готово. Спасибо, что все сделали, чтобы гонка состоялась. Сахалин – классное место. Много болельщиков пришло. Это говорит об интересе.

– Даже собаки могут выйти на трассу...

– Сегодня погода была даже не для собак. Они спрятались и уже не выходили после вчерашнего. Вчера была опасная ситуация. Там нельзя было ничего предсказать. Она, вроде, убегала, но убегать собаке было некуда. Это стечение обстоятельств.

– Можете рассказать о сегодняшней тактике на гонку и смене лыж?

– У меня были новые лыжи. Сегодня были сложные погодные условия, надо было вкатиться в длинную гонку и дальше смотреть по состоянию. Неплохо работали сегодня, если сравнивать с ребятами, то даже получше. Мельниченко сегодня стал вторым, и когда за ним садился на спуске, то полтора-два метра – и ты уже отстаешь от него. Старался очень близко к нему держаться. Рад, что сегодня удалось выиграть. Мельниченко был в хорошем состоянии и был готов сражаться за победу.

– Какие дальнейшие планы после чемпионата России? Где планируете готовиться к финалу кубка?

– Планирую поехать домой. Соскучился по семье, по ребенку. Поэтому буду срочно вылетать и заряжаться домашней энергией, – сказал Большунов.

Также он отметил, что может внести изменения в летнюю подготовку.

– Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться. Пока еще не знаю, нужно подумать в этом плане.

– В тренировочном или глобально?

– Может быть, и более глобально, но надо и в тренировочном плане подумать. Потому что нужно потренироваться все-таки летом хорошо. Уже которая летняя подготовка – много тренировок срывается, то спина, то еще какие-нибудь травмы постоянно, которые не дают максимально тренироваться, полностью выкладываться именно в летнюю подготовку. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно в летней подготовке скорее, – добавил лыжник.