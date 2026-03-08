  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
8

Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»

Большунов: еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать.

Лыжник Александр Большунов высказался о победе в коньковом марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

– Удалось победить с отрывом, как это раньше получалось. Но скажу честно, что еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать. Но рад, что могу бороться с ребятами.

Что касается Сахалина, то это уникальное место. Ночью такой снег валил, что казалось гонки не будет, но организаторы приложили очень много усилий, чтобы гонка состоялась. Трасса была подготовлена идеально, с таким снегом палки даже проваливались. Нам присылали видео, где все улетало от ветра, а по итогу приехали и все было готово. Спасибо, что все сделали, чтобы гонка состоялась. Сахалин – классное место. Много болельщиков пришло. Это говорит об интересе.

– Даже собаки могут выйти на трассу...

– Сегодня погода была даже не для собак. Они спрятались и уже не выходили после вчерашнего. Вчера была опасная ситуация. Там нельзя было ничего предсказать. Она, вроде, убегала, но убегать собаке было некуда. Это стечение обстоятельств.

– Можете рассказать о сегодняшней тактике на гонку и смене лыж?

– У меня были новые лыжи. Сегодня были сложные погодные условия, надо было вкатиться в длинную гонку и дальше смотреть по состоянию. Неплохо работали сегодня, если сравнивать с ребятами, то даже получше. Мельниченко сегодня стал вторым, и когда за ним садился на спуске, то полтора-два метра – и ты уже отстаешь от него. Старался очень близко к нему держаться. Рад, что сегодня удалось выиграть. Мельниченко был в хорошем состоянии и был готов сражаться за победу.

– Какие дальнейшие планы после чемпионата России? Где планируете готовиться к финалу кубка?

– Планирую поехать домой. Соскучился по семье, по ребенку. Поэтому буду срочно вылетать и заряжаться домашней энергией, – сказал Большунов.

Также он отметил, что может внести изменения в летнюю подготовку.

– Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться. Пока еще не знаю, нужно подумать в этом плане.

– В тренировочном или глобально?

– Может быть, и более глобально, но надо и в тренировочном плане подумать. Потому что нужно потренироваться все-таки летом хорошо. Уже которая летняя подготовка – много тренировок срывается, то спина, то еще какие-нибудь травмы постоянно, которые не дают максимально тренироваться, полностью выкладываться именно в летнюю подготовку. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно в летней подготовке скорее, – добавил лыжник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
собаки
logoАлександр Большунов
logoАндрей Мельниченко
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть летом все сложится как надо, а в следующем сезоне Сан Саныч сможет катить на своем прежнем уровне. Уж очень хочется понять, насколько более молодые наши спортсмены к его топовому уровню подтянулись.
Всё-таки Сан Саныч после побед и после поражений - небо и земля.
Сегодня после финиша всех поздравил, улыбался, в этом интервью очень грамотно оценил и свою форму по сезону, и сегодняшнюю гонку. Без всяких резких слов про "цирк", "заговор", разговоров о себе в третьем лице.
Я понимаю, что он максималист и после неудач злится на себя, поэтому после финиша ходит понурый и ни с кем общаться не хочет. Из-за этого часто на слова бывает резок и поступки допускает, мягко говоря, некрасивые. Причём у Александра это и до отстранения было, можно тот же конфликт с Йони Мяки вспомнить. Понятно, что возможно именно за счет такого характера Большунов и стал одним из 2 лучших лыжников мира, но по-моему нужно всё-таки как-то проще принимать поражения.
С другой стороны, не могу не отметить как плюс, что даже рассказывая про "цирк" и "заговор" Александр всё же персональных выпадов в чей-то адрес не допускает, в отличие от некоторых других наших лыжников.
Ответ limitforever
Всё-таки Сан Саныч после побед и после поражений - небо и земля. Сегодня после финиша всех поздравил, улыбался, в этом интервью очень грамотно оценил и свою форму по сезону, и сегодняшнюю гонку. Без всяких резких слов про "цирк", "заговор", разговоров о себе в третьем лице. Я понимаю, что он максималист и после неудач злится на себя, поэтому после финиша ходит понурый и ни с кем общаться не хочет. Из-за этого часто на слова бывает резок и поступки допускает, мягко говоря, некрасивые. Причём у Александра это и до отстранения было, можно тот же конфликт с Йони Мяки вспомнить. Понятно, что возможно именно за счет такого характера Большунов и стал одним из 2 лучших лыжников мира, но по-моему нужно всё-таки как-то проще принимать поражения. С другой стороны, не могу не отметить как плюс, что даже рассказывая про "цирк" и "заговор" Александр всё же персональных выпадов в чей-то адрес не допускает, в отличие от некоторых других наших лыжников.
Тысячи спортсменов после неудачных соревнований ходят невесёлый, а победители улыбаются. Так что не надо придираться. Даже взять например финал Лиги Чемпионов в футболе. Команда взяла серебро, 2-е место, так они все хмурые, недовольные, кто-то даже сразу снимают медаль с шеи из-за злости, будто бы они вылетили ещё на этапе квалификации. Для многих непобеда оборачивается трагедией, даже плачут. Так что не надо придираться. У всех людей когда что-то не получается так настроение аховое, а не ходят и не ржут как клоуны.
Ответ limitforever
Всё-таки Сан Саныч после побед и после поражений - небо и земля. Сегодня после финиша всех поздравил, улыбался, в этом интервью очень грамотно оценил и свою форму по сезону, и сегодняшнюю гонку. Без всяких резких слов про "цирк", "заговор", разговоров о себе в третьем лице. Я понимаю, что он максималист и после неудач злится на себя, поэтому после финиша ходит понурый и ни с кем общаться не хочет. Из-за этого часто на слова бывает резок и поступки допускает, мягко говоря, некрасивые. Причём у Александра это и до отстранения было, можно тот же конфликт с Йони Мяки вспомнить. Понятно, что возможно именно за счет такого характера Большунов и стал одним из 2 лучших лыжников мира, но по-моему нужно всё-таки как-то проще принимать поражения. С другой стороны, не могу не отметить как плюс, что даже рассказывая про "цирк" и "заговор" Александр всё же персональных выпадов в чей-то адрес не допускает, в отличие от некоторых других наших лыжников.
С вашим пониманием,будь он проще,был бы там где вы,на мягком диване,а не с множеством разнообразных побед и наград.
Уж не надумал ли уходить от Бородавки?
Ответ Asimmetriya
Уж не надумал ли уходить от Бородавки?
ага, к Сорину 😆
Между Еще и Уже грань очень тонкая.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
8 марта, 08:54
Юрий Бородавко: «У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию»
8 марта, 07:44
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл коньковый масс-старт на 50 км, Мельниченко – 2-й, Семяшкин – 3-й
8 марта, 06:48
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем