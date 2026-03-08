Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»

Лыжник Семяшкин о марафоне на ЧР: ночью приснилось, что выиграл с отрывом.

Лыжник Евгений Семяшкин прокомментировал выступление в коньковом марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Семяшкин завоевал бронзу, победил Александр Большунов, вторым стал Андрей Мельниченко.

«Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно. В гонке я был нацелен на медаль. Держался с лидерами и пытался контролировать их. Все решил финиш», – сказал Семяшкин.