Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
Мельниченко о марафоне: вроде начал догонять Большунова, но парни не поддержали.
Лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал выступление в коньковом марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Мельниченко завоевал серебро, победил Александр Большунов, третьим финишировал Евгений Семяшкин.
«Впечатления хорошие. Потому что трасса достаточно жесткая. Организаторы очень хорошо подготовили ее. На поворотах подразбита, но с учетом метели ждали мягкую трассу, но она оказалась очень жесткой.
Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить. Мы разыгрывали второе‑третье место. Очень многое решали лыжи», – сказал Мельниченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Еще можно побегать!