Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»

Мельниченко о марафоне: вроде начал догонять Большунова, но парни не поддержали.

Лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал выступление в коньковом марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Мельниченко завоевал серебро, победил Александр Большунов , третьим финишировал Евгений Семяшкин.

«Впечатления хорошие. Потому что трасса достаточно жесткая. Организаторы очень хорошо подготовили ее. На поворотах подразбита, но с учетом метели ждали мягкую трассу, но она оказалась очень жесткой.

Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить. Мы разыгрывали второе‑третье место. Очень многое решали лыжи», – сказал Мельниченко.