Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы в Шахдаге (Азербайджан).
Серебряный призер Олимпиады-2026 показал результат 31 минута 9,7 секунды. Золото выиграл швейцарец Реми Бонне (27 минут 22,2 секунды). Россиянин Андрей Федоров занял 18-е место, Даниил Слушкин – 20-е, Александр Антонов – 22-е, Павел Якимов – 23-е.
У женщин в вертикальной гонке россиянка Ирина Рачинская стала 8-й, Ирина Умницына – 11-й, Дарья Зинченко – 12-й.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рекомендуем