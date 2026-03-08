Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы

Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото на юниорском чемпионате Европы.

Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная стала победительницей вертикальной гонки на юниорском чемпионате Европы.

Соревнования проходят в азербайджанском Шахдаге. Пшеничная, выступающая в категории до 18 лет, показала результат 40 минут 45,1 секунды. Серебро завоевала полька Наталья Бобровская (отставание – 1.12,9), бронза – у Рабии Булут из Турции (1.58,8).

Ранее Пшеничная взяла серебро в индивидуальной гонке, а также бронзу в смешанной эстафете вместе с Рустамом Елчяном. Россияне выступают под флагом страны.