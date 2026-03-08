Вяльбе о том, как лыжники празднуют 8 марта: «Как правило, в этот день или после него у нас гонка, поэтому гуляний нет»

Вяльбе о 8 марта: как правило, в этот день у нас гонка, поэтому гуляний нет.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе рассказала, как лыжники празднуют 8 марта.

8 марта отмечается Международный женский день.

«Надеюсь, что ребята, как всегда, поздравят девочек. Когда я была спортсменом, ребята ничего особо не делали, дарили нам по цветочку, и на этом все заканчивалось.

Как правило, в этот день или после него у нас есть какая-то гонка, поэтому гуляний у нас нет», – сказала Вяльбе.