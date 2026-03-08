Юрий Бородавко: «У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию»
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о победе Александра Большунова в коньковом марафоне на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.
– У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашел в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть гонку. В конце он почувствовал запас сил, вкус гонки, поэтому финиш отработал достаточно качественно.
– Это тридцатый титул чемпиона России для Большунова, важная отметка?
– Как он сам говорил, нет предела совершенству. Выходи, соревнуйся и побеждай.
– Чемпионат России пропустил Савелий Коростелев, который уехал на МЧМ в Норвегии. Он мог бы составить конкуренцию Александру здесь?
– Возможно. Конкуренция между ними будет в финале Кубка России, там и посмотрим, – сказал Бородавко.
А мне вот очень интересно что за проблемы у Александра, которые помешали ему держать свой высочайший уровень весь сезон.