Юрий Бородавко: «У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию»

Бородавко: у Большунова были проблемы со здоровьем на чемпионате России.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о победе Александра Большунова в коньковом марафоне на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.

– У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашел в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть гонку. В конце он почувствовал запас сил, вкус гонки, поэтому финиш отработал достаточно качественно.

– Это тридцатый титул чемпиона России для Большунова, важная отметка?

– Как он сам говорил, нет предела совершенству. Выходи, соревнуйся и побеждай.

– Чемпионат России пропустил Савелий Коростелев, который уехал на МЧМ в Норвегии. Он мог бы составить конкуренцию Александру здесь?

– Возможно. Конкуренция между ними будет в финале Кубка России, там и посмотрим, – сказал Бородавко.