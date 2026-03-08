  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию»
3

Юрий Бородавко: «У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию»

Бородавко: у Большунова были проблемы со здоровьем на чемпионате России.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о победе Александра Большунова в коньковом марафоне на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.

– У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашел в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть гонку. В конце он почувствовал запас сил, вкус гонки, поэтому финиш отработал достаточно качественно.

– Это тридцатый титул чемпиона России для Большунова, важная отметка?

– Как он сам говорил, нет предела совершенству. Выходи, соревнуйся и побеждай.

– Чемпионат России пропустил Савелий Коростелев, который уехал на МЧМ в Норвегии. Он мог бы составить конкуренцию Александру здесь?

– Возможно. Конкуренция между ними будет в финале Кубка России, там и посмотрим, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
О, эти уже здесь гадости пишут! Им так Большунов не приятен, что вместо игнортрования бегут сюда первыми набросить...
А мне вот очень интересно что за проблемы у Александра, которые помешали ему держать свой высочайший уровень весь сезон.
в кубке России уже места распредили.Врядли что то измениться.
