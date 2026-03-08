Евгения Крупицкая: «3 марта мне пришел отказ в нейтральном статусе без объяснения причины»
Лидер Кубка России по лыжам Евгения Крупицкая рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.
– Ты готова поехать на Кубок мира? Тенденция хорошая – и общая мировая, и апелляции в CAS удовлетворяют. Твои ожидания?
– На данный момент, учитывая, что у меня хорошая форма, я бы очень хотела попробовать съездить на Кубок мира, посоревноваться на международной арене. Очень радует, что Даша Непряева сейчас очень хорошо себя показывает – отлично сбегала скиатлон. Очень рада за нее, правда. Мы смотрим гонки, болеем. Абсолютно все смотрели – и Олимпийские игры смотрели.
Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Очень долго они тянули. Это было 3 марта. Я нигде еще не афишировала.
Мы произвели оплату – и после оплаты есть 30 дней на рассмотрение заявки на нейтральный статус. FIS – или кто рассматривает – во-первых, просрочили сроки, они рассматривали больше 30 дней, получилось под 40. И вот 3 марта мне пришел отказ без объяснения причины. Ну пришел – и пришел.
Насколько я знаю, вообще, это по идее нарушение прав, потому что они обязаны указать причину. В этом же документе, который FIS прислала, просто отказ. Все.
Честно говоря, когда спустя 30 дней мне не пришел ответ, я подумала, что уже не придет ответ – я отправила деньги мошенникам, ха-ха.
– Получается так и есть.
– Действительно сейчас же многим звонят. Мне вот позвонили: алло, Евгения, переведите деньги на номер 200 тысяч. И я перевела. Жду-жду, а ответа нет.
Все-таки нет, это была FIS. Все нормально – ответ пришел. Отрицательный, – сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».
Срубите потом с FIS больше
На олимпиадах с 2018 года не указывали причину отказа, много "выигрывали"?
1. Ситуация с не обновляющимся пулом тестирования и якобы нарушением антидопинговых правил, растущим оттуда
2. Нахождение на гражданских должностях в ЦСКА.
Если лапки свесить в такой ситуации и просто это проглотить, смысл тогда изначально оспаривать недопуск до стартов и после изменения вердикта платить эти взносы?
К тому же Крупицкая, как я понял из её слов, никакого звания в ЦСКА не имеет, то есть в армии или Росгвардии не числится, а значит пресловутого "отношения к армии или другим силовым структурам" не имеет.
Да и вообще бан из-за ЦСКА сейчас это то ещё лицемерие. Напомню, что армия США является партнёром сборной США по лыжам и сноуборду в этом сезоне, её спортсмены носят армейские нашивки на форме. То есть по той же логике Джесси Диггинс, Бена Огдена и остальных должны были отстранить от гонок после нарушения США олимпийского перимирия и начала войны с Ираном. Если что, я такое решение бы не поддержал и посчитал бы чудовищным, просто объясняю почему аргумент "ну она же в ЦСКА" полная фигня независимо от ваших политических взглядов.