  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Евгения Крупицкая: «3 марта мне пришел отказ в нейтральном статусе без объяснения причины»
70

Евгения Крупицкая: «3 марта мне пришел отказ в нейтральном статусе без объяснения причины»

Лыжница Крупицкая рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.

Лидер Кубка России по лыжам Евгения Крупицкая рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.

– Ты готова поехать на Кубок мира? Тенденция хорошая – и общая мировая, и апелляции в CAS удовлетворяют. Твои ожидания?

– На данный момент, учитывая, что у меня хорошая форма, я бы очень хотела попробовать съездить на Кубок мира, посоревноваться на международной арене. Очень радует, что Даша Непряева сейчас очень хорошо себя показывает – отлично сбегала скиатлон. Очень рада за нее, правда. Мы смотрим гонки, болеем. Абсолютно все смотрели – и Олимпийские игры смотрели.

Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Очень долго они тянули. Это было 3 марта. Я нигде еще не афишировала.

Мы произвели оплату – и после оплаты есть 30 дней на рассмотрение заявки на нейтральный статус. FIS – или кто рассматривает – во-первых, просрочили сроки, они рассматривали больше 30 дней, получилось под 40. И вот 3 марта мне пришел отказ без объяснения причины. Ну пришел – и пришел.

Насколько я знаю, вообще, это по идее нарушение прав, потому что они обязаны указать причину. В этом же документе, который FIS прислала, просто отказ. Все.

Честно говоря, когда спустя 30 дней мне не пришел ответ, я подумала, что уже не придет ответ – я отправила деньги мошенникам, ха-ха.

– Получается так и есть.

– Действительно сейчас же многим звонят. Мне вот позвонили: алло, Евгения, переведите деньги на номер 200 тысяч. И я перевела. Жду-жду, а ответа нет.

Все-таки нет, это была FIS. Все нормально – ответ пришел. Отрицательный, – сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoFIS
logoЕвгения Крупицкая
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoКубок мира
logoДарья Непряева
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если без указания причин и не в срок, то Жене тем более иск нужно подавать. Не ради этого сезона, понятное дело, который закончился, можно сказать. Ну, а собственно, мошенники они и есть с таким подходом. У Жени с чувством юмора, кстати, всё хорошо. Молодец, что оптимизм сохраняет.
Ответ Anouck
Если без указания причин и не в срок, то Жене тем более иск нужно подавать. Не ради этого сезона, понятное дело, который закончился, можно сказать. Ну, а собственно, мошенники они и есть с таким подходом. У Жени с чувством юмора, кстати, всё хорошо. Молодец, что оптимизм сохраняет.
Дай ей без возврата 1+8к евро + на представителей, раз так уверен, что должны указывать причину.
Срубите потом с FIS больше
На олимпиадах с 2018 года не указывали причину отказа, много "выигрывали"?
Ответ NoN
Дай ей без возврата 1+8к евро + на представителей, раз так уверен, что должны указывать причину. Срубите потом с FIS больше На олимпиадах с 2018 года не указывали причину отказа, много "выигрывали"?
Так там по идее не одной Жене подавать нужно, а коллективный. По двум пунктам как минимум:
1. Ситуация с не обновляющимся пулом тестирования и якобы нарушением антидопинговых правил, растущим оттуда
2. Нахождение на гражданских должностях в ЦСКА.
Если лапки свесить в такой ситуации и просто это проглотить, смысл тогда изначально оспаривать недопуск до стартов и после изменения вердикта платить эти взносы?
Нормально рубят деньги FIS. Даже не заморачиваются с отказом...Точно мошенники!!!
Ответ Сергей Фетисов
Нормально рубят деньги FIS. Даже не заморачиваются с отказом...Точно мошенники!!!
перевела на безопасный счёт
Ответ Сергей Фетисов
Нормально рубят деньги FIS. Даже не заморачиваются с отказом...Точно мошенники!!!
Согласно критериям,которы еони ввели.Только после снятия бана может хоть как то с критериями разбираться.
Ребята из FIS многому научились от своих коллег из колл-центров Днепра.
Ответ greencroc78
Ребята из FIS многому научились от своих коллег из колл-центров Днепра.
Все наживаются на добрых,простодушных россиянах.
А потом начинается, Большунову не надо было на митинг ходить, ага, в этом же вся проблема.
Ответ Другая_
А потом начинается, Большунову не надо было на митинг ходить, ага, в этом же вся проблема.
Комментарий скрыт
Ответ Evgeniy Kropachev
Комментарий скрыт
Там пловцы вообще непонятно где все, высказывались непонятно как. Дальше продолжать? Непряева же тоже в ЦСКА, уже писали.
Все кто пишут про ЦСКА, напомню, что Волкова не допустили, вспомнив отстранение из-за допинга на полгода, которое было 4 (!) года назад. Вяльбе с её мнением о "договорнячке" на допуск 1+1 думаю вполне может быть права.
К тому же Крупицкая, как я понял из её слов, никакого звания в ЦСКА не имеет, то есть в армии или Росгвардии не числится, а значит пресловутого "отношения к армии или другим силовым структурам" не имеет.
Да и вообще бан из-за ЦСКА сейчас это то ещё лицемерие. Напомню, что армия США является партнёром сборной США по лыжам и сноуборду в этом сезоне, её спортсмены носят армейские нашивки на форме. То есть по той же логике Джесси Диггинс, Бена Огдена и остальных должны были отстранить от гонок после нарушения США олимпийского перимирия и начала войны с Ираном. Если что, я такое решение бы не поддержал и посчитал бы чудовищным, просто объясняю почему аргумент "ну она же в ЦСКА" полная фигня независимо от ваших политических взглядов.
Ответ limitforever
Все кто пишут про ЦСКА, напомню, что Волкова не допустили, вспомнив отстранение из-за допинга на полгода, которое было 4 (!) года назад. Вяльбе с её мнением о "договорнячке" на допуск 1+1 думаю вполне может быть права. К тому же Крупицкая, как я понял из её слов, никакого звания в ЦСКА не имеет, то есть в армии или Росгвардии не числится, а значит пресловутого "отношения к армии или другим силовым структурам" не имеет. Да и вообще бан из-за ЦСКА сейчас это то ещё лицемерие. Напомню, что армия США является партнёром сборной США по лыжам и сноуборду в этом сезоне, её спортсмены носят армейские нашивки на форме. То есть по той же логике Джесси Диггинс, Бена Огдена и остальных должны были отстранить от гонок после нарушения США олимпийского перимирия и начала войны с Ираном. Если что, я такое решение бы не поддержал и посчитал бы чудовищным, просто объясняю почему аргумент "ну она же в ЦСКА" полная фигня независимо от ваших политических взглядов.
Согласна полностью
Ответ limitforever
Все кто пишут про ЦСКА, напомню, что Волкова не допустили, вспомнив отстранение из-за допинга на полгода, которое было 4 (!) года назад. Вяльбе с её мнением о "договорнячке" на допуск 1+1 думаю вполне может быть права. К тому же Крупицкая, как я понял из её слов, никакого звания в ЦСКА не имеет, то есть в армии или Росгвардии не числится, а значит пресловутого "отношения к армии или другим силовым структурам" не имеет. Да и вообще бан из-за ЦСКА сейчас это то ещё лицемерие. Напомню, что армия США является партнёром сборной США по лыжам и сноуборду в этом сезоне, её спортсмены носят армейские нашивки на форме. То есть по той же логике Джесси Диггинс, Бена Огдена и остальных должны были отстранить от гонок после нарушения США олимпийского перимирия и начала войны с Ираном. Если что, я такое решение бы не поддержал и посчитал бы чудовищным, просто объясняю почему аргумент "ну она же в ЦСКА" полная фигня независимо от ваших политических взглядов.
Бан из-за ЦСКА настолько бредовый, что ФИС эту причину никому и не указал
Ну мошенники и есть. С какой стати они за этот беспредел ещё и деньги требуют? Просто слов нет, упоротые какие-то.
Ответ Другая_
Ну мошенники и есть. С какой стати они за этот беспредел ещё и деньги требуют? Просто слов нет, упоротые какие-то.
Это частная лавочка поэтому и делают что хотят
Вместо того чтобы всех допустить (после вертления задницей перед США и Израилем), FIS продолжает гнуть линию, что белоруссы и россияне не такие какие надо. Я понимаю Крупицкую если обижена, видя как Диггинс и компания бегает по КМ, а ей отворот поворот.
Евгения очень приятная девушка, одно удовольствие ее слушать. Желаю ей дальнейших отличных выступлений
Ну и сволочи же там сидят.
Наверное не похвалила норвежцев и шведок!!!
Ответ Сергей Фетисов
Наверное не похвалила норвежцев и шведок!!!
Не приняла участия в гей параде.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»
3 марта, 09:20
Евгения Крупицкая: «Заявление на нейтральный статус я подала, перевела деньги. Теперь жду от FIS ответ с отказом»
5 февраля, 08:22
FIS: «Процесс пересмотра списков AIN является непрерывным и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26»
19 января, 12:32
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем