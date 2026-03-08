Евгения Крупицкая: «3 марта мне пришел отказ в нейтральном статусе без объяснения причины»

Лыжница Крупицкая рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.

Лидер Кубка России по лыжам Евгения Крупицкая рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.

– Ты готова поехать на Кубок мира? Тенденция хорошая – и общая мировая, и апелляции в CAS удовлетворяют. Твои ожидания?

– На данный момент, учитывая, что у меня хорошая форма, я бы очень хотела попробовать съездить на Кубок мира, посоревноваться на международной арене. Очень радует, что Даша Непряева сейчас очень хорошо себя показывает – отлично сбегала скиатлон. Очень рада за нее, правда. Мы смотрим гонки, болеем. Абсолютно все смотрели – и Олимпийские игры смотрели.

Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Очень долго они тянули. Это было 3 марта. Я нигде еще не афишировала.

Мы произвели оплату – и после оплаты есть 30 дней на рассмотрение заявки на нейтральный статус. FIS – или кто рассматривает – во-первых, просрочили сроки, они рассматривали больше 30 дней, получилось под 40. И вот 3 марта мне пришел отказ без объяснения причины. Ну пришел – и пришел.

Насколько я знаю, вообще, это по идее нарушение прав, потому что они обязаны указать причину. В этом же документе, который FIS прислала, просто отказ. Все.

Честно говоря, когда спустя 30 дней мне не пришел ответ, я подумала, что уже не придет ответ – я отправила деньги мошенникам, ха-ха.

– Получается так и есть.

– Действительно сейчас же многим звонят. Мне вот позвонили: алло, Евгения, переведите деньги на номер 200 тысяч. И я перевела. Жду-жду, а ответа нет.

Все-таки нет, это была FIS . Все нормально – ответ пришел. Отрицательный, – сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».