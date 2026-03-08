Большунов стал 30-кратным чемпионом России по лыжным гонкам.

Лыжник Александр Большунов стал 30-кратным чемпионом России.

Сегодня Большунов выиграл коньковый марафон на 50 км на чемпионате страны в Южно-Сахалинске. Ранее он победил в коньковом спринте, классической «разделке» и смешанной эстафете.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира.