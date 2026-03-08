34

Большунов стал 30-кратным чемпионом России

Сегодня Большунов выиграл коньковый марафон на 50 км на чемпионате страны в Южно-Сахалинске. Ранее он победил в коньковом спринте, классической «разделке» и смешанной эстафете.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Красавец, спору нет. Не молотит языком, а говорит всё на трассе. Величайший наш! Ответ всем хейтерам про "сбитого лётчика", "нет мотивации", и "он уже не тот".
Про "нет мотивации" кстати правда,была бы она,он бы все 4 года выносил всех на внутрироссийских соревнованиях,вот сейчас Олимпиада ему вернула мотивацию,и снова пошли победы
Очень круто! 12 минут у Крупицкой выиграл...
Шикарная гонка от Большунова, после того как включился и за пару километров съел 20-секундный отрыв Белова я уже особо не сомневался, кто выиграет. Наверно только Ардашев мог бы за Александром зацепиться, но у него с лыжами проблемы были, да и сам как будто уставший уже был сегодня. А Коростелёву с Волковым надо учиться такие отрывы в одиночку устраивать, чтобы потом не сетовать в интервью, что "никто поддержать отрыв не захотел".
Вообще Сан Саныч, конечно, уникальный спортсмен - вроде весь сезон ни шатко ни валко, здесь тоже во многих гонках сам говорил о не лучшей форме, а в итоге всё равно 3 из 4 личных золотых медалей забрал.
Просто цирк, приехал и забрал гонку! Великий
И не просто победил, а с большим запасом!))
Вот и как у кого-то хватает ума его хоть с кем-то из наших сравнивать? Гений
Спасибо Александр, красиво поздравил всех болельщиц с праздником! 30-кратный… 🔥
На данный момент Александр Большунов - 3️⃣0️⃣-кратный чемпион 🥇 России 🇷🇺 по лыжным гонкам ⛷️

2017 🥇
2018 🥇🥇🥇
2019 🥇
2021 🥇🥇🥇🥇
2022 🥇🥇🥇🥇🥇
2023 🥇🥇🥇
2024 🥇🥇🥇🥇
2025 🥇🥇🥇🥇🥇
2026 🥇🥇🥇🥇

Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026)
Величайший лыжник галактики и рекордсмен
как всегда показал болтунам кто в доме хозяин
Эти европейские распездалы думают, что расколов лыжный спорт в 22 году они нас как то наказали.))
Возможность наблюдать величайшего лыжника не тока России, но и мира здесь у нас практически каждый день, а не где то там на картинке с экранов в Альпах - это для нас великолепно. А уж как он подтянул многих!! лыжников в нашей стране к своему уровню!
