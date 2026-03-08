Большунов стал 30-кратным чемпионом России
Большунов стал 30-кратным чемпионом России по лыжным гонкам.
Лыжник Александр Большунов стал 30-кратным чемпионом России.
Сегодня Большунов выиграл коньковый марафон на 50 км на чемпионате страны в Южно-Сахалинске. Ранее он победил в коньковом спринте, классической «разделке» и смешанной эстафете.
Большунов – трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Вообще Сан Саныч, конечно, уникальный спортсмен - вроде весь сезон ни шатко ни валко, здесь тоже во многих гонках сам говорил о не лучшей форме, а в итоге всё равно 3 из 4 личных золотых медалей забрал.
2017 🥇
2018 🥇🥇🥇
2019 🥇
2021 🥇🥇🥇🥇
2022 🥇🥇🥇🥇🥇
2023 🥇🥇🥇
2024 🥇🥇🥇🥇
2025 🥇🥇🥇🥇🥇
2026 🥇🥇🥇🥇
Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026)
Возможность наблюдать величайшего лыжника не тока России, но и мира здесь у нас практически каждый день, а не где то там на картинке с экранов в Альпах - это для нас великолепно. А уж как он подтянул многих!! лыжников в нашей стране к своему уровню!