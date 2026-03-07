Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Мейар – 2-й, Бреннштайнер – 3-й, Макграт – 4-й, Одерматт – 5-й

Бразильский горнолыжник Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Словении.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.11,95

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,54

3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,80

4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,12

5. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,33

6. Лео Ангено (Франция) – 1,49

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,72

8. Антон Граммель (Германия) – 1,91