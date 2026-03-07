Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Мейар – 2-й, Бреннштайнер – 3-й, Макграт – 4-й, Одерматт – 5-й
Бразильский горнолыжник Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира.
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Словении.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Гигантский слалом, мужчины
1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.11,95
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,54
3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,80
4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,12
5. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,33
6. Лео Ангено (Франция) – 1,49
7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,72
8. Антон Граммель (Германия) – 1,91
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
МХГ Одерматта в гиганте под угрозой. Если Бротен победит на последнем этапе, Марко обязательно нужно быть в тройке иначе пролетит впервые за 5 лет
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем