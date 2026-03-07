  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Мейар – 2-й, Бреннштайнер – 3-й, Макграт – 4-й, Одерматт – 5-й
1

Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Мейар – 2-й, Бреннштайнер – 3-й, Макграт – 4-й, Одерматт – 5-й

Бразильский горнолыжник Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Словении.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.11,95

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,54

3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,80

4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,12

5. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,33

6. Лео Ангено (Франция) – 1,49

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,72

8. Антон Граммель (Германия) – 1,91

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoгорные лыжи
результаты
Атле Ли Макграт
сборная Норвегии (горные лыжи)
Штефан Бреннштайнер
logoсборная Германии
logoМарко Одерматт
logoХенрик Кристофферсен
Лео Ангено
logoЛукас Пиньейро Бротен
сборная Бразилии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Австрии
logoЛоик Мейар
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
МХГ Одерматта в гиганте под угрозой. Если Бротен победит на последнем этапе, Марко обязательно нужно быть в тройке иначе пролетит впервые за 5 лет
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем