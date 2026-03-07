  • Спортс
🥉 Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026

Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады-2026.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр-2026 в Италии.

Бугаев занял третье место в скоростном спуске. Победил швейцарец Робин Кюш, третьим стал француз Артур Боше.

Соревнования проходили в категории «стоя» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для российской команды, которая выступает с флагом страны, это вторая медаль на Паралимпиаде-2026. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
Алексей Бугаев
logoгорные лыжи
сборная России (горные лыжи)
результаты
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вторая медаль за день.
Ответ Дмитрий_1117095800
Вторая медаль за день.
из двух возможных
Поздравляю Алексея с наградой Олимпиады!
Ещё медаль? Да это отличное начало !!!
Поздравления ещё нашему спортсмену!!!
Ребята молодцы!!!!!
Поздравляю Алексея! Огромный молодец!
Гордимся нашими паралимпийцами! Так держать,ребята!
Ждём послезавтра заветного золота от горнолыжников. Они на кубке мира идут сильно, могут во всех гонках быть в медалях.
Любая медаль в копилку!
Спасибо, Алексей👏
