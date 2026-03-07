🥉 Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026
Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады-2026.
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр-2026 в Италии.
Бугаев занял третье место в скоростном спуске. Победил швейцарец Робин Кюш, третьим стал француз Артур Боше.
Соревнования проходили в категории «стоя» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для российской команды, которая выступает с флагом страны, это вторая медаль на Паралимпиаде-2026. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Поздравления ещё нашему спортсмену!!!
Ребята молодцы!!!!!
Спасибо, Алексей👏