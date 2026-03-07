Министр спорта Сахалинской области об инциденте с собакой на ЧР: «Проведем работу над ошибками и подумаем, как исключить такие ситуации»

  • Спортс
10

Министр спорта Сахалинской области о собаке на трассе: такое могло произойти.

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов высказался об инциденте с собакой, выбежавшей на трассу на чемпионате России по лыжам.

В женском марафоне собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова.

Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку.  Победу одержала Евгения Крупицкая.

«Организаторы никуда бродячих псов не допускали, потому что в такой интерпретации значит, что мы кого‑то взяли, провели и разрешили им там находиться – это раз.

Второе – при подготовке к чемпионату России совместно с техническими делегатами, главным судьей, ФЛГР нами были пройдены все трассы, на которых будут проводиться соревнования. Были определены места, где необходимо поставить людей, защитные щиты во избежание выхода на трассу людей. Недавно в Златоусте выбежала собака, на Олимпиаде тоже такой случай был, это происходит часто и в других видах спорта в том числе.

Меры по обеспечению безопасности, которые были предъявлены главным организатором, а именно ФЛГР, мы выполнили на все сто процентов. Получили чек‑лист и по нему проходили, насколько требования выполнены. Стадион не огорожен, не обнесен забором и так далее. То, что появились собаки, – такое могло произойти.

Что касается жителей и владельцев животных, они были оповещены – люди понимают, где гуляют и так далее. Живым щитом, цепью люди не ограждают объект.

То, что случилось, это плохо, печально, тем более спортсменка получила травму. Мы ее сопроводили до больницы, знаю, что сейчас она находится в гостинице с тренером. Попозже мы с ней пообщаемся.

Естественно, мы проведем работу над ошибками и подумаем, как исключить такие ситуации. Пожалуй, тут лишь один вариант – это оградить весь объект сплошным забором», – сказал Подшивалов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Каждый день в России из своих домов выбегают десятки тысяч собачников с питомцами, чтобы обоссать все и навалить куч и кучек на Россию. И ни один министр не комментирует. А тут проблема))
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Запретить собак, как в Северной Корее. Идеально для образа нынешней страны.
Мне показалось, это бродячие собаки. Просто надо работу по отлову бродячих собак усилить
Там ведь не одна собака была, непонятно, они чьи то, или уличные.
Ещё в стране практически нет организованных мест для выгула собак. Вот у нас, допустим, можно кататься в паре городских пространств, но везде выгуливают собак и не на поводке, и не мелких. Не всегда это безопасно.
Там вообще три собаки были, две стояли перед поворотом, не метались, поэтому лыжницы мимо них благополучно проехали.
У вас круг 4км, звучит как детский лепет и отмазка. Видно же, что кто-то пустил собак специально, возможно агенты Губерниева. Сколько ездил, никогда собака не кидалась под ноги впереди лыж
