Ворончихина о бронзе Паралимпиады: «Безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль»

Горнолыжница Ворончихина: я безумно рада бронзовой медали на Паралимпиаде.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Ворончихина заняла третье место в скоростном спуске. Это первая награда для сборной России, которая выступает на Играх с флагом страны.

«На самом деле безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере – ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна.

Флаг и гимн? Ты не думаешь, где символика наклеена и будут ли за это санкции или нет. Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво. Мы довольно заранее приехали – в середине февраля, ничего не зная, ва‑банк, чтобы адаптироваться.

На каждый старт рассчитываю и выкладываюсь по максимуму. Не люблю говорить заранее, просто хочу быть здесь», – приводит слова Ворончихиной «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.