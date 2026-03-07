Вяльбе о собаке на трассе ЧР: «Такое бывает в разных видах спорта и странах. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить»

Вяльбе назвала инцидент с собакой на чемпионате России стечением обстоятельств.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала «стечением обстоятельств» инцидент с собакой во время чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова.

Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку. Победу одержала Евгения Крупицкая.

«Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Еще до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции.

Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», – сказала Вяльбе.

