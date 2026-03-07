  • Спортс
  • Губерниев о собаке, выбежавшей на трассу ЧР: «Кто же эти неведомые организаторы? Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР»
Губерниев раскритиковал ФЛГР из-за собаки, сбившей лыжниц в марафоне.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте на чемпионате России в Южно-Сахалинске, где собака выбежала на трассу.

Во время масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок – две из них упали, при этом Алина Кудисова получила травму. После гонки тренер сборной ХМАО Сергей Турышев раскритиковал организаторов за недостаточные меры безопасности.

«Кто же эти неведомые организаторы? Как их зовут? 🤣 Кстати, у нас на биатлоне собаки хорошие, никого не сбивают, бегут по понятной траектории…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Также Губерниев отреагировал на заявления Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Глава организации Елена Вяльбе и член президиума Сергей Крянин назвали инцидент стечением обстоятельств.

«Ой, опять стечение обстоятельств… Именно так прокомментировали появление собаки на лыжной трассе деятели из ФЛГР! Дети в Сочи падали – тоже было стечение обстоятельств! Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР!» – добавил Губерниев.

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Ну то есть, когда на ОИ собака гонится за атлетами -- это милый эпизод. Когда на биатлоне собака преследует Халили -- это доказательство, что проходит почти Олимпиада. А когда в лыжах случается подобное -- казнить Вяльбе.

Какой же чудозвон...
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
Ответ selso99
Комментарий скрыт
Не вижу.

То, что собака не догнала Халили и всего лишь понюхала, а не укусила лыжницу -- это как раз "стечение обстоятельств", связанное с характером конкретного пёселя :)))
Какой же мерзкий человек Губерниев...
Ответ Петрович
Какой же мерзкий человек Губерниев...
Комментарий удален модератором
Ответ Серый59
Комментарий удален модератором
Не откажутся, он там парит ...
Как и ожидалось это падение стало отличной возможностью для Губы покусать Вяльбе
Скулит и скулит аки пес
Интересно , а что же губа не уволил руководство сбр из за подобного случая с собакой. Или это другое. Такого комментатора надо гнать поганой метлой из российского спорта.
мне кажется, он слегка не понимает ситуацию. У него пожизненные именные санкции на въезд в ЕС, ни под русским ни под таджикским паспортом он в ЕС больше не заедет.
Федерацию лыжных гонок ему никто не даст возглавить, таких дураков даже в России нет.
так чего он пыжится? настолько обижен на Вяльбе?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
мне кажется, он слегка не понимает ситуацию. У него пожизненные именные санкции на въезд в ЕС, ни под русским ни под таджикским паспортом он в ЕС больше не заедет. Федерацию лыжных гонок ему никто не даст возглавить, таких дураков даже в России нет. так чего он пыжится? настолько обижен на Вяльбе?
Вот за пожизненные санкции против Губерниева, ЕС большое спасибо... Возможно, он перестанет комментировать гонки на международной арене (когда они там будут), а пожизненно будет комментировать кубок россии по биатлону.
У самого на биатлоне пару недель назад собака точно также на трассу выбегала, тогда только посмеялся.
Хорошо, что Вяльбе его не пустила лыжные трансляции освещать, куда он изо всех сил пытался залезть с конца 2010-ых, когда успехи наших спортсменов в лыжах стали резко перевешивать биатлонные. К ней можно по разному относится, но за это решение большое спасибо.
Ответ limitforever
У самого на биатлоне пару недель назад собака точно также на трассу выбегала, тогда только посмеялся. Хорошо, что Вяльбе его не пустила лыжные трансляции освещать, куда он изо всех сил пытался залезть с конца 2010-ых, когда успехи наших спортсменов в лыжах стали резко перевешивать биатлонные. К ней можно по разному относится, но за это решение большое спасибо.
Хочется, кстати, узнать причину такого интереса Губерниева к должности главы ФЛГР. Вяльбе это место по делу занимает, достаточно сравнить ситуацию вокруг сборной перед её приходом (ОИ в Ванкувере, где медали взяли только спринтеры + куча допинговых скандалов перед этим) и спустя годы работы (куча медалей в Корее даже после незаконного отстранения некоторых лидеров, победы в обеих эстафетах в Пекине, отсутствие допинговых скандалов несмотря на повышение внимания к этой теме). Даже сейчас, в условиях отстранения, выросло много молодых классных спортсменов. Понятно, что проблемы есть, ну дак и в его любимом биатлоне они присутствуют, причем по-моему в большем размере.
Думаю, Губерниеву опять кто-то "занёс", как Нуждов в 2022, когда тот с Майгуровым за должность главы СБР бодался. Интересно, правда, кто?
Ответ limitforever
Хочется, кстати, узнать причину такого интереса Губерниева к должности главы ФЛГР. Вяльбе это место по делу занимает, достаточно сравнить ситуацию вокруг сборной перед её приходом (ОИ в Ванкувере, где медали взяли только спринтеры + куча допинговых скандалов перед этим) и спустя годы работы (куча медалей в Корее даже после незаконного отстранения некоторых лидеров, победы в обеих эстафетах в Пекине, отсутствие допинговых скандалов несмотря на повышение внимания к этой теме). Даже сейчас, в условиях отстранения, выросло много молодых классных спортсменов. Понятно, что проблемы есть, ну дак и в его любимом биатлоне они присутствуют, причем по-моему в большем размере. Думаю, Губерниеву опять кто-то "занёс", как Нуждов в 2022, когда тот с Майгуровым за должность главы СБР бодался. Интересно, правда, кто?
Знать бы какая связь сборной и ФЛГР, что должно внутренними стартами в приоритете заниматься и развитием спорта в стране
Выбежавшая собака просила передать Губерниеву, чтобы он сбегал на лыжную трассу и поел жёлтого и коричневого снега
Интересно Губерниев трезвый пишет такие комментарии
А причем здесь организаторы? Они должны часовых вдоль всей 50-км трассы поставить? Главные "огранизаторы" собачьих свор сидят в Кремле и АП, это они провели закон о неприкосновенности блоховозов (не имеющий аналогов в мире, т.к. это чистое безумие - защищать не людей от собак 👹, как во всем мире, а... собак от людей). И именно они не дают его отменить, несмотря на обращения общественности, депутатов, региональных губернаторов и даже СК с Минприроды. Так что главные организаторы всего этого позорища с блоховозами в стране - собачье лобби в самом Кремле. О чем вылизывающий власть Губерниев, естественно, промолчит в тряпочку.
Ответ Basta777
А причем здесь организаторы? Они должны часовых вдоль всей 50-км трассы поставить? Главные "огранизаторы" собачьих свор сидят в Кремле и АП, это они провели закон о неприкосновенности блоховозов (не имеющий аналогов в мире, т.к. это чистое безумие - защищать не людей от собак 👹, как во всем мире, а... собак от людей). И именно они не дают его отменить, несмотря на обращения общественности, депутатов, региональных губернаторов и даже СК с Минприроды. Так что главные организаторы всего этого позорища с блоховозами в стране - собачье лобби в самом Кремле. О чем вылизывающий власть Губерниев, естественно, промолчит в тряпочку.
Эко тебя порастащило!
Ответ grom55
Эко тебя порастащило!
Я по сути просто ответил на вопрос губошлепа "кто же эти неведомые организаторы" 😁
