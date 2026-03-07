Губерниев о собаке, выбежавшей на трассу ЧР: «Кто же эти неведомые организаторы? Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР»

Губерниев раскритиковал ФЛГР из-за собаки, сбившей лыжниц в марафоне.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте на чемпионате России в Южно-Сахалинске, где собака выбежала на трассу .

Во время масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок – две из них упали, при этом Алина Кудисова получила травму. После гонки тренер сборной ХМАО Сергей Турышев раскритиковал организаторов за недостаточные меры безопасности.

«Кто же эти неведомые организаторы? Как их зовут? 🤣 Кстати, у нас на биатлоне собаки хорошие , никого не сбивают, бегут по понятной траектории…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Также Губерниев отреагировал на заявления Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Глава организации Елена Вяльбе и член президиума Сергей Крянин назвали инцидент стечением обстоятельств.

«Ой, опять стечение обстоятельств… Именно так прокомментировали появление собаки на лыжной трассе деятели из ФЛГР! Дети в Сочи падали – тоже было стечение обстоятельств! Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР!» – добавил Губерниев.

