«Это стечение обстоятельств». Член президиума ФЛГР Крянин о собаке, выбежавшей на трассу во время чемпионата России

В Федерации лыжных гонок назвали инцидент с собакой «стечением обстоятельств».

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал «стечением обстоятельств» инцидент с собакой во время чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова.

Кусургашева заняла итоговое 7-е место, Кудисова из-за падения получила травму и не смогла продолжить гонку. Победу одержала Евгения Крупицкая.

«Можно начать расследование, кого‑то наказать, что‑то сделать, но по сути медали уже разыграны и ничего с этим не сделать – сильнейшие победили. У Арины был шанс побороться за призовые места, она шла на свою лучшую гонку. Это стечение обстоятельств, на распределение медалей мы повлиять не можем.

Австрийский лыжник Кристиан Хоффман, когда получил золотую медаль на дистанции 30 километров не на финишной поляне, сказал: «При зрителях она была вручена другому, а то, что вы мне ее передаете в другом месте – это не то». Здесь же то же самое», – сказал Крянин.

На Олимпиаде-2002 Хоффман занял второе место в гонке на 30 км, но позже ему присудили золото из-за дисквалификации представителя Испании Йохана Мюлегга за допинг.

