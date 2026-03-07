Сергей Устюгов: «О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза»
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил, что пока не готов говорить о завершении карьеры.
33-летний лыжник ранее объявил о пропуске чемпионата России в Южно-Сахалинске и «паузе» в выступлениях.
«Я ищу [мотивацию]. Вот приехал на Казанский марафон, чтобы зарядиться положительными эмоциями, чтобы мои мысли как-то двигались уже в правильное русло. О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза», – сказал Устюгов.
Устюгов – олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. Также он является двукратным чемпионом мира 2017 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Но вообще заканчивать надо конечно
у него пожизненная выплата, как олимпийскому чемпиону, у него выплата в течение года, как чемпиону страны в спринте, у него спонсорские контракты личные - всё это его доход
а за гонки на этапах он ничего не получает, так как не участвует
о какой зарплате речь? о какой ставке?
рехнулись уже совсем, пересчитывают чужие деньги каждый раз