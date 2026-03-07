Сергей Устюгов: «О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил, что пока не готов говорить о завершении карьеры.

33-летний лыжник ранее объявил о пропуске чемпионата России в Южно-Сахалинске и «паузе» в выступлениях.

«Я ищу [мотивацию]. Вот приехал на Казанский марафон, чтобы зарядиться положительными эмоциями, чтобы мои мысли как-то двигались уже в правильное русло. О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза», – сказал Устюгов.

Устюгов – олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. Также он является двукратным чемпионом мира 2017 года.