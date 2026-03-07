  • Спортс
  • Сергей Устюгов: «О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза»
Сергей Устюгов: «О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил, что пока не готов говорить о завершении карьеры.

33-летний лыжник ранее объявил о пропуске чемпионата России в Южно-Сахалинске и «паузе» в выступлениях.

«Я ищу [мотивацию]. Вот приехал на Казанский марафон, чтобы зарядиться положительными эмоциями, чтобы мои мысли как-то двигались уже в правильное русло. О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза», – сказал Устюгов.

Устюгов – олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. Также он является двукратным чемпионом мира 2017 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoлыжные гонки
logoСергей Устюгов
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот будет сидеть в сборной до последнего. Зато парень хороший, доброжелательный, свой мужик как говорят болельщики 💪
Ответ varvara
Этот будет сидеть в сборной до последнего. Зато парень хороший, доброжелательный, свой мужик как говорят болельщики 💪
Он разве в сборной?
Ответ Sutekh Hexen
Он разве в сборной?
Да. В сборной вообще куча народу
Хорошо парень устроился, на работу не хожу, но зарплату получаю, ищу мотивацию, один вопрос куда смотрит на это работодатель, какой-то детский сад((
Ответ sergey2022
Хорошо парень устроился, на работу не хожу, но зарплату получаю, ищу мотивацию, один вопрос куда смотрит на это работодатель, какой-то детский сад((
Так зарплата идет за прошлый год всегда. А в прошлом году результаты были. Весной вылетит со ставки и будет честно все.
Но вообще заканчивать надо конечно
Ответ sergey2022
Хорошо парень устроился, на работу не хожу, но зарплату получаю, ищу мотивацию, один вопрос куда смотрит на это работодатель, какой-то детский сад((
так рассуждаешь, как будто его трудовой договор подписывал :)

у него пожизненная выплата, как олимпийскому чемпиону, у него выплата в течение года, как чемпиону страны в спринте, у него спонсорские контракты личные - всё это его доход

а за гонки на этапах он ничего не получает, так как не участвует

о какой зарплате речь? о какой ставке?

рехнулись уже совсем, пересчитывают чужие деньги каждый раз
Хочет ещё год зарплату получать, ну такое. Если Большунов так себя вел его бы уже склоняли помтоянно
Лыжи в Telegram
