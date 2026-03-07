Сергей Турышев: «Огромное спасибо» организаторам ЧР, которые допустили, что собаки выбежали на трассу. Они не смогли обеспечить безопасность»
Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа Сергей Турышев раскритиковал организаторов чемпионата России по лыжным гонкам из-за собаки, выбежавшей на трассу.
Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. При этом Кудисова получила травму и не смогла продолжить гонку.
– Хотел бы сказать «огромное спасибо» организаторам, которые допустили такое, что собаки выбежали на трассу. Когда мы приезжаем на стадион, они шмонают спортсменов и тренеров от и до – мы полностью показывали рюкзаки, проверяли нас так, будто мы проходим на посадку в самолет, но при этом обеспечить безопасность на трассе они не смогли.
– Победительница гонки Крупицкая заявила, что у собаки была понятная траектория, и она и не понимает, зачем девушки в нее поехали.
– Все видели повтор, где собака хотела убежать с трассы в снег, сугроб, но тут же резко развернулась и начала возвращаться. Если бы Алина шла впереди, она бы видела эту собаку, но она шла за Кусургашевой, которая была первой и не видела просто, что происходит. Движение у собаки могло быть в любую сторону, и предугадать невозможно, – заявил Турышев
