  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Турышев: «Огромное спасибо» организаторам ЧР, которые допустили, что собаки выбежали на трассу. Они не смогли обеспечить безопасность»
12

Сергей Турышев: «Огромное спасибо» организаторам ЧР, которые допустили, что собаки выбежали на трассу. Они не смогли обеспечить безопасность»

Турышев раскритиковал организаторов лыжного ЧР за собаку, выбежавшую на трассу.

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа Сергей Турышев раскритиковал организаторов чемпионата России по лыжным гонкам из-за собаки, выбежавшей на трассу.

Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. При этом Кудисова получила травму и не смогла продолжить гонку.

– Хотел бы сказать «огромное спасибо» организаторам, которые допустили такое, что собаки выбежали на трассу. Когда мы приезжаем на стадион, они шмонают спортсменов и тренеров от и до – мы полностью показывали рюкзаки, проверяли нас так, будто мы проходим на посадку в самолет, но при этом обеспечить безопасность на трассе они не смогли.

– Победительница гонки Крупицкая заявила, что у собаки была понятная траектория, и она и не понимает, зачем девушки в нее поехали.

– Все видели повтор, где собака хотела убежать с трассы в снег, сугроб, но тут же резко развернулась и начала возвращаться. Если бы Алина шла впереди, она бы видела эту собаку, но она шла за Кусургашевой, которая была первой и не видела просто, что происходит. Движение у собаки могло быть в любую сторону, и предугадать невозможно, – заявил Турышев 

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
собаки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
Алина Кудисова
logoСергей Турышев
logoАрина Кусургашева
чемпионат России
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это был Губерниев, переодетый.
Ответ Dinamik1
Это был Губерниев, переодетый.
Нееет у него всегда Вяльбе виновата… «церковь» кстате тоже именно ОНА развалила🤨
надо претензии к губеру предъявлять это он не обеспечил безопасность он же советник министра спорта должен проверять безопасность а он только языком болтает
Ответ Михаил Тимофеев_1117025565
надо претензии к губеру предъявлять это он не обеспечил безопасность он же советник министра спорта должен проверять безопасность а он только языком болтает
Это Сахалин ребята.Если в Италии на олимпиаде собака выбежала.То на наших просторах ,где с бродячими собаками нельзя бороться,это думаю не ч.п.
Турушев весь сезон бред несёт
Говорит так, как-будто соревнования проходят в закрытом помещении, кругом вообще лес и можно ожидать чего угодно , порой не только собаки по лесам гуляют, но и другие животные, птички летают, и как минимум, к этому надо быть готовым. На Олимпиаде собака вышла на трассу, завываний не было. Где тогда Турышев со своими соплями и истериками был
Ответ Маша Шукшина
Говорит так, как-будто соревнования проходят в закрытом помещении, кругом вообще лес и можно ожидать чего угодно , порой не только собаки по лесам гуляют, но и другие животные, птички летают, и как минимум, к этому надо быть готовым. На Олимпиаде собака вышла на трассу, завываний не было. Где тогда Турышев со своими соплями и истериками был
Как же достал вотэбаутизм. От того, что у кого-то другого плохо, у нас лучше не становится. Так или иначе, за всё отвечают организаторы соревнований. На Олимпиаде — итальянские, на ЧР — местные.
Не организаторов надо винить, а законодательство, запрещающее ликвидацию бродячих собак и поощряющее безответственность владельцев собак хозяйских.
Комментарий удален пользователем
Ответ sergey2022
Комментарий удален пользователем
Всех не надо - только ту, что выбежала!))))
У турышева, как всегда, мозги отстают от эмоций.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Багиян: «Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн»
сегодня, 14:07
Пантрина о возможном участии в международных стартах: «Сначала надо в России показать, на что я способна. Мне важно понимать, что я достойна этого»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 10-я с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами
сегодня, 13:57
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
сегодня, 13:41
Коростелев и Непряева пропустят спринт на этапе Кубка мира в Драммене
сегодня, 13:36
🥇 Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:07
Лыжник Голубков о невыходе в финал спринта на Паралимпиаде: «Прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось – через 15»
сегодня, 11:42
Елена Вяльбе: «Большунов подошел к чемпионату России в своей лучшей форме в этом сезоне. Думаю, Саша должен быть доволен»
сегодня, 09:39
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
сегодня, 08:46
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
8 марта, 14:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 13-е место
8 марта, 14:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем