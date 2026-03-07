Юрий Бородавко: «Не помню, чтобы бродячие собаки выскакивали на трассу. Откуда собака взялась, просто непонятно»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко удивлен, что собака выбежала на трассу во время чемпионата страны в Южно-Сахалинске.
Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. При этом Кудисова получила травму и не смогла продолжить гонку.
– Бродячая собака выскочила, сбила Кусургашеву и Кудисову. Алина получила легкую травму, по‑моему, даже сломала крепление лыжи. Она могла претендовать на медали, шла в призовой тройке, у нее хорошо работали лыжи. Неприятный момент случился, но он не зависел ни от кого. Откуда собака взялась, просто непонятно.
– В вашей практике такие случаи бывали?
– Каждый случай особенный. Не помню, чтобы бродячие собаки выскакивали на трассу. Но так случилось, что это произошло в тот самый момент, когда проезжали лыжники, – сказал Бородавко.
Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!
– Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!» —
Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». (В лесу раздавался топор дровосека.)