  • Юрий Бородавко: «Не помню, чтобы бродячие собаки выскакивали на трассу. Откуда собака взялась, просто непонятно»
Юрий Бородавко: «Не помню, чтобы бродячие собаки выскакивали на трассу. Откуда собака взялась, просто непонятно»

Бородавко удивлен, что собака выбежала на трассу во время чемпионата России.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко удивлен, что собака выбежала на трассу во время чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Сегодня в ходе масс-старта на 50 км собака выскочила перед группой спортсменок, из-за чего упали Арина Кусургашева и Алина Кудисова. При этом Кудисова получила травму и не смогла продолжить гонку.

– Бродячая собака выскочила, сбила Кусургашеву и Кудисову. Алина получила легкую травму, по‑моему, даже сломала крепление лыжи. Она могла претендовать на медали, шла в призовой тройке, у нее хорошо работали лыжи. Неприятный момент случился, но он не зависел ни от кого. Откуда собака взялась, просто непонятно.

– В вашей практике такие случаи бывали?

– Каждый случай особенный. Не помню, чтобы бродячие собаки выскакивали на трассу. Но так случилось, что это произошло в тот самый момент, когда проезжали лыжники, – сказал Бородавко.

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
Миллионы бродячих собак но чиновникам на это чихать
Губер подкинул, очевидно же
Откуда, откуда.., из леса вестимо :

Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!
– Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!» —
Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». (В лесу раздавался топор дровосека.)
