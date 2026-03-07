🥉 Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026. Она взяла бронзу в скоростном спуске

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2026 в Италии.

Ворончихина заняла третье место в скоростном спуске. Победу одержала шведца Эбба Орше, второй стала француженка Орели Ришар.

Соревнования проходили в категории «стоя» среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для российской команды, которая выступает под флагом страны, это первая медаль на Паралимпиаде-2026.