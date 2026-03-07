🥉 Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026. Она взяла бронзу в скоростном спуске
Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026.
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2026 в Италии.
Ворончихина заняла третье место в скоростном спуске. Победу одержала шведца Эбба Орше, второй стала француженка Орели Ришар.
Соревнования проходили в категории «стоя» среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для российской команды, которая выступает под флагом страны, это первая медаль на Паралимпиаде-2026.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Начало положено!!! Удачи в следующих соревнованиях! Варвара молодец!
Успехи обязательно будут у неё на этих играх. Результаты Вари в этом сезоне на кубке мира после возвращения: все гонки в медалях, две победы в слаломе, одна победа в супергиганте. Вполне может во всех гонках быть в медалях, где-то обязательно победить.
Процесс пошёл, наши поздравления!
С почином!!
Ура!!! Молодец!!!
Молодец Варя! Россия так держать! 🇷🇺
Рад за наших
Так уже непривычно было видеть в графике трансляции флажок и надпись RUS. Молодцы
Распечатала медальную копилочку сборной!!! Отлично!!!
Умница, красотка, молодчина!
Из Шведцы,вестимо!
Я думаю из Швеции, а может нет
