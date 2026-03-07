«Кудисова почувствовала боли в голове. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем она хромала». Турышев о падении лыжницы в марафоне из-за собаки

У лыжницы Кудисовой начались головные боли после падения из-за собаки на ЧР.

У лыжницы Алины Кудисовой начались головные боли после падения в гонке на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа Сергей Турышев.

В масс-старте на 50 км Кудисова упала из-за выбежавшей на трассу собаки и не смогла продолжить гонку.

– Как состояние Алины?

– После того как она вернулась после гонки и поехала домой, почувствовала головокружение и боли в голове. С нашим врачом она уехала в больницу, чтобы проверить свое состояние. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем, как все видели, она хромала.

– Главное, чтобы перелома не было.

– Тут и перелом, и сотрясение мозга может быть. Одной такой гонкой можно закончить сезон, – ответил Турышев.

Победителем масс-старта стала Евгения Крупицкая.

Собака помешала лыжницам на ЧР: все закончилось падением и травмой