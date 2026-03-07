Глава Международного паралимпийского комитета: «Деревня Игр-2026 – это живая модель того, каким должно быть общество»

В Международном паралимпийском комитете назвали Игры-2026 свободными от политики.

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выступил с речью на открытии Паралимпийских игр-2026 , которая в пятницу прошла в Вероне.

«Четыре года назад я сказал, что меня ужасает происходящее в мире. К сожалению, ситуация не улучшилась. В мире, где некоторые страны больше известны по именам своих лидеров, я предпочитаю узнавать о странах по именам их спортсменов.

Спорт предлагает миру другой путь вперед, другую перспективу. Нечто совершенно иное, что предлагают Паралимпийские игры Милан-Кортина-2026. Здесь различия не являются причиной для разделения, а являются источником силы. Здесь страны собираются как соседи, соревнуются со страстью и честью, объединенные уважением друг к другу и правилами спорта.

Паралимпийская деревня – это живая модель того, каким может и должно быть общество: свободным от политики, местом, где рады всем и где важен каждый. Общество без барьеров, где реализуется потенциал и открываются возможности для всех», – сказал Парсонс.

Паралимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 15 марта. Российские спортсмены будут выступать на соревнованиях с флагом своей страны.

Дождались: Россия вернулась с флагом!