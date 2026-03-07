  • Спортс
  • Глава Международного паралимпийского комитета: «Деревня Игр-2026 – это живая модель того, каким должно быть общество»
Глава Международного паралимпийского комитета: «Деревня Игр-2026 – это живая модель того, каким должно быть общество»

В Международном паралимпийском комитете назвали Игры-2026 свободными от политики.

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выступил с речью на открытии Паралимпийских игр-2026, которая в пятницу прошла в Вероне.

«Четыре года назад я сказал, что меня ужасает происходящее в мире. К сожалению, ситуация не улучшилась. В мире, где некоторые страны больше известны по именам своих лидеров, я предпочитаю узнавать о странах по именам их спортсменов.

Спорт предлагает миру другой путь вперед, другую перспективу. Нечто совершенно иное, что предлагают Паралимпийские игры Милан-Кортина-2026. Здесь различия не являются причиной для разделения, а являются источником силы. Здесь страны собираются как соседи, соревнуются со страстью и честью, объединенные уважением друг к другу и правилами спорта.

Паралимпийская деревня – это живая модель того, каким может и должно быть общество: свободным от политики, местом, где рады всем и где важен каждый. Общество без барьеров, где реализуется потенциал и открываются возможности для всех», – сказал Парсонс.

Паралимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 15 марта. Российские спортсмены будут выступать на соревнованиях с флагом своей страны.

Дождались: Россия вернулась с флагом!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт МПК
Эндрю Парсонс
logoПаралимпийские игры
МПК
3 марта 2022 года
«В последние 12 часов огромное число участников связалось с нами. Они сказали, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьёзные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Обеспечение безопасности спортсменов имеет для нас первостепенное значение, но ситуация в деревнях обостряется и в настоящее время стала неприемлемой. В рамках паралимпийской миссии мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет на насилие, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов.

Принимая во внимание вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Когда отстраняли русских паралимпийцев где ты был?
Ответ Groznyi2024
Когда отстраняли русских паралимпийцев где ты был?
Он всего лишь говорящая голова, так же, как и Трамп, кстати.
Ответ Rygeek
Он всего лишь говорящая голова, так же, как и Трамп, кстати.
Комментарий удален модератором
Молодец! Осталось только вручить Трампу премию мира от параолимпийского комитета.
Очередная лицемерная речь от лицемера 🤨🤨🤨
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1117079921
Комментарий удален модератором
В 44 была олимпиада? Или сейчас идет мировая война?
Паралимпийцы-это одна большая семья (всегда так было). Поэтому эти речи, просто, профанация. Это ясно всем. В том числе и самим "ораторам".
Двуличная личность. Дайте ему себя послушать в 2022 году.
