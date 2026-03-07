Елизавета Пантрина: «В прошлом году я реально хотела закончить выступать. Не было мотивации, каждая гонка выбивала из колеи»

Лыжница Пантрина хотела завершить карьеру в 23 года из-за отсутствия мотивации.

Чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Пантрина рассказала, что была готова завершить карьеру в прошлом году из‑за отсутствия мотивации.

В марте 23-летняя спортсменка завоевала два золота на чемпионате страны в Южно-Сахалинске, выиграв личный спринт и женскую эстафету.

«В прошлом году я реально хотела закончить выступать. Не было мотивации. Каждая гонка выбивала из колеи. Ничего не получалось. Но теперь у меня появилась уверенность в себе!

Сейчас завершается мой самый эмоциональный чемпионат. Сплошные эмоциональные качели. Под конец турнира я устала от этих эмоций. Не так физически устала, как психологически», – сказала Пантрина перед масс-стартом на 50 км.