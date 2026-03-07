Елизавета Пантрина: «В прошлом году я реально хотела закончить выступать. Не было мотивации, каждая гонка выбивала из колеи»
Лыжница Пантрина хотела завершить карьеру в 23 года из-за отсутствия мотивации.
Чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Пантрина рассказала, что была готова завершить карьеру в прошлом году из‑за отсутствия мотивации.
В марте 23-летняя спортсменка завоевала два золота на чемпионате страны в Южно-Сахалинске, выиграв личный спринт и женскую эстафету.
«В прошлом году я реально хотела закончить выступать. Не было мотивации. Каждая гонка выбивала из колеи. Ничего не получалось. Но теперь у меня появилась уверенность в себе!
Сейчас завершается мой самый эмоциональный чемпионат. Сплошные эмоциональные качели. Под конец турнира я устала от этих эмоций. Не так физически устала, как психологически», – сказала Пантрина перед масс-стартом на 50 км.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В 23 года у человека не было мотивации, при том что на гос обеспечении. А что в итоге её смотивировало?