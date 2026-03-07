❄️ Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая выиграла коньковый масс-старт на 50 км, Пантрина – 2-я, Булычева – 3-я

Лыжница Крупицкая выиграла марафон на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Лыжница Евгения Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 2:27.28,9

2. Елизавета Пантрина – 2.20,1

3. Екатерина Булычева – 2.27,0

4. Мария Истомина – 3.18,2

5. Лидия Горбунова – 4.28,7

6. Екатерина Шибекина – 4.29,3

7. Арина Кусургашева – 4.35,2

8. Дарья Белослудцева – 5.21,6

9. Екатерина Смирнова – 5.31,5

10. Олеся Ляшенко – 6.14,0

11. Ольга Царева – 7.04,7

12. Ирина Ибрагимова – 7.25,8

13. Лариса Рясина – 7.45,5

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске