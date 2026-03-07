❄️ Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая выиграла коньковый масс-старт на 50 км, Пантрина – 2-я, Булычева – 3-я
Лыжница Крупицкая выиграла марафон на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Лыжница Евгения Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины
50 км, масс-старт, свободный стиль
1. Евгения Крупицкая – 2:27.28,9
2. Елизавета Пантрина – 2.20,1
3. Екатерина Булычева – 2.27,0
4. Мария Истомина – 3.18,2
5. Лидия Горбунова – 4.28,7
6. Екатерина Шибекина – 4.29,3
7. Арина Кусургашева – 4.35,2
8. Дарья Белослудцева – 5.21,6
9. Екатерина Смирнова – 5.31,5
10. Олеся Ляшенко – 6.14,0
11. Ольга Царева – 7.04,7
12. Ирина Ибрагимова – 7.25,8
13. Лариса Рясина – 7.45,5
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
123 комментария
Так как в правилах ФИС все еще есть текст: No voluntary link with the Russian or Belarusian military or with any other national security agency. Это куда более строгое ограничение чем, например, в рекомендациях МОК.
Комментаторы, конечно, дно. У Легкова сказывается недостаток образования
Удивительно )