❄️ Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая выиграла коньковый масс-старт на 50 км, Пантрина – 2-я, Булычева – 3-я

Лыжница Крупицкая выиграла марафон на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Лыжница Евгения Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. 

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 2:27.28,9

2. Елизавета Пантрина – 2.20,1

3. Екатерина Булычева – 2.27,0

4. Мария Истомина – 3.18,2

5. Лидия Горбунова – 4.28,7

6. Екатерина Шибекина – 4.29,3

7. Арина Кусургашева – 4.35,2

8. Дарья Белослудцева – 5.21,6

9. Екатерина Смирнова – 5.31,5

10. Олеся Ляшенко – 6.14,0

11. Ольга Царева – 7.04,7

12. Ирина Ибрагимова – 7.25,8

13. Лариса Рясина – 7.45,5

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Для Губера и его шавок эта трагедия Кудисовой настоящий подарок. Есть возможность покритиковать Вяльбе и попиарить самих себя
Ответ timur055
Для Губера и его шавок эта трагедия Кудисовой настоящий подарок. Есть возможность покритиковать Вяльбе и попиарить самих себя
Пусть с биатлоном разбирается, где за Халили собака гонялась. Это халатность людей, которые пришли в лес с собаками погулять и отпустили их с поводков, может не в курсе были , что гонка идет
Ответ timur055
Для Губера и его шавок эта трагедия Кудисовой настоящий подарок. Есть возможность покритиковать Вяльбе и попиарить самих себя
губера---жирика---провокатора---давно---в сортир- !!--вместе с дектярёвым...который губеру--солирует---вместо того ---чтобы вяльбе--защититить от жирика--.!!...но --это не министр спорта---тёр спину---королю провокаций рф---жириноскому...!! его школа---полукриминальная...ещё жива---это не соколы...а опарыши и опорки буржуазной---кешбековской сегодняшней рф !! уберите деньги с пьедесталов со всех не только спортивных ---и разговоры про деньги в спорте вообще !!не тваренг--тварей---а порядочных людей надо воспитывать !!! уберите рекламу хотя бы с основных каналов телевидения---!!! одни---убийства---пошлость---на телевидении ! прошу об этом лет зо-ть !! сми рф--хуже западной---антироссийской пропаганды---уничтожаю трф --уже
более 35 лет !!россиян !! десятки миллионов россиян блюют от телевидения и его не смотрят вообще !!и это правда !! сми рф--это унтер--офицерская вдова---секущая россию---россиян---лежащая---под западом и его грязью--и российскими опорками и опарышами ---олигархией и буржуазией---настоящими ---реальными правителями россии сегодняшней !! хватит--открыто --через бабло---уничтожать россию !!35 лет ---уже всё наглее и наглее враги внутренние и внешние уничтожают рф---повторяю --- правящие---опорки и опарыши---бабла---капитала---и
в россии и в мире !! корректно писать---это значит---честно !!
Надеюсь, к след сезону нейтральный статус одобрят Крупицкой. У них там как раз Диггинс уходит и вот будет как раз новая звезда и достойная соперница для шведок в дистанционных гонках. По таким сложным условиям выдавать такую видимую легкость и парение над трассой - признак выдающейся формы, которую обязан увидеть весь мир, а не только мы.
Ответ Александр Исаев
Надеюсь, к след сезону нейтральный статус одобрят Крупицкой. У них там как раз Диггинс уходит и вот будет как раз новая звезда и достойная соперница для шведок в дистанционных гонках. По таким сложным условиям выдавать такую видимую легкость и парение над трассой - признак выдающейся формы, которую обязан увидеть весь мир, а не только мы.
Надеюсь, вся сборная с флагом будет
Ответ Александр Исаев
Надеюсь, к след сезону нейтральный статус одобрят Крупицкой. У них там как раз Диггинс уходит и вот будет как раз новая звезда и достойная соперница для шведок в дистанционных гонках. По таким сложным условиям выдавать такую видимую легкость и парение над трассой - признак выдающейся формы, которую обязан увидеть весь мир, а не только мы.
Для этого хоть что-то ей самой надо сделать, в части ухода с "гражданской должности" в ФАУ МО РФ ЦСКА

Так как в правилах ФИС все еще есть текст: No voluntary link with the Russian or Belarusian military or with any other national security agency. Это куда более строгое ограничение чем, например, в рекомендациях МОК.
Крупицкая конечно монстр. На Олимпиаде была бы точно не хуже Непряевой
Ответ timur055
Крупицкая конечно монстр. На Олимпиаде была бы точно не хуже Непряевой
В этом году она очень прибавила, а на длинных дистанциях она у нас давно одна из лучших
Ответ Anouck
В этом году она очень прибавила, а на длинных дистанциях она у нас давно одна из лучших
В коньке она еще в прошлом году добавила прилично, а теперь еще и тактически грамотно ходит.
Ну, без Пеклецовой победитель был известен на старте.
Комментаторы, конечно, дно. У Легкова сказывается недостаток образования
Ответ Владимир Мизгинов
Ну, без Пеклецовой победитель был известен на старте. Комментаторы, конечно, дно. У Легкова сказывается недостаток образования
пеклецова не чемодан--как крутицкая...мне была гонка не интересной...крутицкая--это че--мо--дан..
Ответ Владимир Мизгинов
Ну, без Пеклецовой победитель был известен на старте. Комментаторы, конечно, дно. У Легкова сказывается недостаток образования
У спортсменов, что с первого класса школу не видят, а только палки и лыжи, оказывается "недостаток образования".
Удивительно )
После падения началась какая-то вакханалия, комментаторов понесло. Чувствуется школа губера.
какие же 2 клоуна у микрофона
А собачники везде одинаковые. Где бы не катался - везде появляются. Ещё и со своим коронным: не бойтесь, не укусит
Ответ Guillermo
А собачники везде одинаковые. Где бы не катался - везде появляются. Ещё и со своим коронным: не бойтесь, не укусит
Она только понюхает... :о)
Комментаторам надо бы рот подзакрыть, а то ощущение, что на базаре. Инцидент скандальный, но его надо обсуждать после. На месте Кудисовой судился бы с организаторами, как минимум за необеспечение безопасности
Ответ Владимир Мизгинов
Комментаторам надо бы рот подзакрыть, а то ощущение, что на базаре. Инцидент скандальный, но его надо обсуждать после. На месте Кудисовой судился бы с организаторами, как минимум за необеспечение безопасности
А у Кудисовой есть крыша?
Ох же пес! Кудисовой здоровья, жаль, такую гонку запорол.
Женя Крупицкая - яркий пример правильной, постепенной, подводки спортсмена к его пику формы на расцвет карьерного времени без ненужного форсирования и выхолащивания в юниорском возрасте.
Ответ Rygeek
Женя Крупицкая - яркий пример правильной, постепенной, подводки спортсмена к его пику формы на расцвет карьерного времени без ненужного форсирования и выхолащивания в юниорском возрасте.
Хочется верить!
Лыжи в Telegram
