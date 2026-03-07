❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл спринт свободным стилем, Хегген – 2-й, Шаппаз – 3-й

Клэбо выиграл в спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 7-й этап Лахти, Финляндия Спринт, свободный стиль, мужчины 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.49,84 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,42 3. Жюль Шаппаз (Франция) – 1,77 4. Яник Рибли (Швейцария) – 1,84 5. Филип Скари (Норвегия) – 2,33 6. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,27 Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти