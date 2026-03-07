❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл спринт свободным стилем, Хегген – 2-й, Шаппаз – 3-й
Клэбо выиграл в спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
7-й этап
Лахти, Финляндия
Спринт, свободный стиль, мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.49,84
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,42
3. Жюль Шаппаз (Франция) – 1,77
4. Яник Рибли (Швейцария) – 1,84
5. Филип Скари (Норвегия) – 2,33
6. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,27
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
✔️ 11 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
8 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
4 🥇 - Дарио Колонья 🇨🇭
4 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
✔️ 3 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Кубок мира:
6 🏆 - Бьорн Дэли 🇳🇴
✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
5 🏆 - Гунде Сван 🇸🇪
4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭
3 🏆 - Мартин Сундбю 🇳🇴
✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Победы на этапах Кубка мира:
✔️ 109 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
46 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴
38 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
30 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴
30 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
30 🥇 - Владимир Смирнов ☭
✔️ 🥇 28 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Чемпионаты мира:
✔️ 15 🥇- Йоханнес Клэбо 🇳🇴
13 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴
9 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
7 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
4 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴
4 🥇- Владимир Смирнов ☭
✔️ 1 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 "Тур де Ски":
✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭
✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
9 победа подряд с учётом ОИ.
🤴
110 побед на КМ у Клебо за карьеру.
🤣