❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл спринт свободным стилем, Хегген – 2-й, Шаппаз – 3-й

Клэбо выиграл в спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

7-й этап

Лахти, Финляндия

Спринт, свободный стиль, мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.49,84

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,42

3. Жюль Шаппаз (Франция) – 1,77

4. Яник Рибли (Швейцария) – 1,84

5. Филип Скари (Норвегия) – 2,33

6. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,27

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

🟢 Олимпиада

✔️ 11 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

8 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

4 🥇 - Дарио Колонья 🇨🇭

4 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

✔️ 3 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Кубок мира:

6  🏆 - Бьорн Дэли 🇳🇴

✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

5 🏆 - Гунде Сван 🇸🇪

4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭

3 🏆 - Мартин Сундбю 🇳🇴

✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Победы на этапах Кубка мира:

✔️ 109 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

46 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴

38 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

30 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴

30 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

30 🥇 - Владимир Смирнов ☭

✔️ 🥇 28 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Чемпионаты мира:

✔️ 15 🥇- Йоханнес Клэбо 🇳🇴

13 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴

9 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

7 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

4 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴

4 🥇- Владимир Смирнов ☭

✔️ 1 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 "Тур де Ски":

✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭

✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Олимпиада ✔️ 11 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴 8 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴 4 🥇 - Дарио Колонья 🇨🇭 4 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪 ✔️ 3 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺 🟢 Кубок мира: 6  🏆 - Бьорн Дэли 🇳🇴 ✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴 5 🏆 - Гунде Сван 🇸🇪 4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭 3 🏆 - Мартин Сундбю 🇳🇴 ✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺 🟢 Победы на этапах Кубка мира: ✔️ 109 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴 46 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴 38 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴 30 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴 30 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪 30 🥇 - Владимир Смирнов ☭ ✔️ 🥇 28 - Саня Большунов 🇷🇺 🟢 Чемпионаты мира: ✔️ 15 🥇- Йоханнес Клэбо 🇳🇴 13 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴 9 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴 7 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪 4 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴 4 🥇- Владимир Смирнов ☭ ✔️ 1 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺 🟢 "Тур де Ски": ✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴 4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭 ✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
Практически везде преимущество уже абсолютно знаменитого Клэбо над остальными в истории, кое-где даже очень существенно, а ведь ему только 29! Невероятный чемпион в истории лыж и зимних видов спорта вообще! 🇳🇴
Практически везде преимущество уже абсолютно знаменитого Клэбо над остальными в истории, кое-где даже очень существенно, а ведь ему только 29! Невероятный чемпион в истории лыж и зимних видов спорта вообще! 🇳🇴
Нужно признать, конкуренция не та. Тот же Нортуг на пике не слабее выглядел Клэбо, при этом в конкурентах был Колонья, а еще Хеллнер, Олссон, Ангерер, Легков, Вылегжанин, Полторанин и остальная сборная Норвегии. У Клэбо даже Большунова не осталась, а Нисканен и Крюгер, видимо пик прошли.
Саве тоже не мешало бы начать дружиться со спринтом.
Саве тоже не мешало бы начать дружиться со спринтом.
Как, клебо ему не по зубам
Как, клебо ему не по зубам
Кроме клебо есть ещё места на подиуме и в цветах.
Клэбо совершенный гонщик, конечно. Абсолютный уником. Причём он становится всё лучше и лучше. На следующем ЧМ вполне может повторить.
Клэбо совершенный гонщик, конечно. Абсолютный уником. Причём он становится всё лучше и лучше. На следующем ЧМ вполне может повторить.
То что он лучше всех беспорно.Но и беспорно что все плохи.Поэтому на их фоне он и выглядит уникомом
То что он лучше всех беспорно.Но и беспорно что все плохи.Поэтому на их фоне он и выглядит уникомом
Нет, не согласен. Это иллюзия. Уровень лыж достаточно высок. Особенно в спринтах. Просто Клэбо недосягаем.
Ай да Хегген =ну не зря отказался от участия ы МЧМ-закрепиться в основе сборной для него важнее , чем еще 1-2 медали по малолеткам--молодец , здраво мыслит.
Ай да Хегген =ну не зря отказался от участия ы МЧМ-закрепиться в основе сборной для него важнее , чем еще 1-2 медали по малолеткам--молодец , здраво мыслит.
Ну победитель мчм Скари тоже в финале был.
Ну победитель мчм Скари тоже в финале был.
Ну не упали Вике в финале и не быть Скари чемпионом -так то он слабее и Хаггена и Вике.
110 победа Императора на КМ.
Клэбо силен.
До рекорда Бьорген осталось 4 победы. На протяжении последних 8 лет нет равных в спринтах... Уверен, что сейчас забанят, так как нужно восхищаться нашими лыжниками (Вяльбе, Большунов и т.д.). Но в ближайшее время уму еще года 3 не будет равных
До рекорда Бьорген осталось 4 победы. На протяжении последних 8 лет нет равных в спринтах... Уверен, что сейчас забанят, так как нужно восхищаться нашими лыжниками (Вяльбе, Большунов и т.д.). Но в ближайшее время уму еще года 3 не будет равных
как только наших запустят, равные появятся. Он сам это прекрасно знает, вот и отрывается, пока есть время
как только наших запустят, равные появятся. Он сам это прекрасно знает, вот и отрывается, пока есть время
Кто ему равен в спринте?
Соств сильнейший.Неужели опять Клебо всех уничтожит?
Соств сильнейший.Неужели опять Клебо всех уничтожит?
У вас возникли сомнения?)
У вас возникли сомнения?)
Есть ли у него мотивация?Не знаю обошел ли он Бьерген по золотым подиумам?
5 победа подряд на этапах КМ для Императора.
9 победа подряд с учётом ОИ.
🤴
110 стартов на КМ у монгола за карьеру
110 побед на КМ у Клебо за карьеру.
🤣
Рекомендуем