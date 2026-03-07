❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Сван – 2-я, Ридзек – 3-я

Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 7-й этап Лахти, Финляндия Спринт, свободный стиль, женщины 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.07,00 2. Линн Сван (Швеция) – 0,17 3. Колетта Ридзек (Германия) – 0,84 4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,86 5. Мои Илар (Швеция) – 1,60 6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 5,20 Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти