❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Сван – 2-я, Ридзек – 3-я
Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.
Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
7-й этап
Лахти, Финляндия
Спринт, свободный стиль, женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.07,00
2. Линн Сван (Швеция) – 0,17
3. Колетта Ридзек (Германия) – 0,84
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,86
5. Мои Илар (Швеция) – 1,60
6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 5,20
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
10. Колетта Ридзе (Германия)