  ❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Сван – 2-я, Ридзек – 3-я
21

❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Сван – 2-я, Ридзек – 3-я

Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

7-й этап

Лахти, Финляндия

Спринт, свободный стиль, женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.07,00

2. Линн Сван (Швеция) – 0,17

3. Колетта Ридзек (Германия) – 0,84

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,86

5. Мои Илар (Швеция) – 1,60

6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 5,20

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Сундлинг уверенно переиграла всех соперниц в финале .
Йонна, за твой реванш с Линн Сван. Надеюсь, будешь сегодня первой!
За эту новую лыжницу
10. Колетта Ридзе (Германия)
Еврики чудные - квалы показывают, финалы нет.)
Три претендента на первое место как минимум.
Ответ Сергей Котов
Три претендента на первое место как минимум.
И все из одной страны
Хагстрем разве из Норвегии?
Ответ Добрый Андрей
Хагстрем разве из Норвегии?
Чемпионка по маскировке
Меньше 100 комментариев с двух веток
Лыжи в Telegram
