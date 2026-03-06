Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»

Губерниев: Вяльбе пора уйти с поста главы ФЛГР, она не поддерживает спортсменов.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она не верила в медали россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026.

«Не хочу обидеть Елену Валерьевну, но Елене Валерьевне давно пора сидеть дома и воспитывать внуков. Ни о какой поддержке спортсменов с ее стороны говорить не приходится. Вяльбе уже давно занимает не свое место. Ей пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников вне зависимости от их результатов.

Вяльбе, прикрыв одно место талантом Большунова, рассказывает, какой она эффективный менеджер. Она неэффективный менеджер, она должна уйти в отставку и как можно скорее. Особенно после таких слов про своих спортсменов. Она не верила в их успех, но на Олимпийские игры поехать хотела. Ей просто итальянцы визу не дали. Это катастрофическое лицемерие. Вон из Федерации лыжных гонок России!» – сказал Губерниев.

