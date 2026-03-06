  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
52

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»

Губерниев: Вяльбе пора уйти с поста главы ФЛГР, она не поддерживает спортсменов.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она не верила в медали россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026.

«Не хочу обидеть Елену Валерьевну, но Елене Валерьевне давно пора сидеть дома и воспитывать внуков. Ни о какой поддержке спортсменов с ее стороны говорить не приходится. Вяльбе уже давно занимает не свое место. Ей пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников вне зависимости от их результатов.

Вяльбе, прикрыв одно место талантом Большунова, рассказывает, какой она эффективный менеджер. Она неэффективный менеджер, она должна уйти в отставку и как можно скорее. Особенно после таких слов про своих спортсменов. Она не верила в их успех, но на Олимпийские игры поехать хотела. Ей просто итальянцы визу не дали. Это катастрофическое лицемерие. Вон из Федерации лыжных гонок России!» – сказал Губерниев.

Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
52 комментария
Вяльбе просто реально оценивала ситуацию. Коростелев, а тем более Непряева не настолько сильны, чтобы быть уверенным в их медалях. Тем более, что у них было мало времени для подготовки именно к ОИ и не было опыта гонок даже на КМ.
Но Губеру это по барабану. Ему важен повод, чтобы лишний раз накинуть на Вяльбе и попиариться самому.
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Ответ Lokomotivche
Комментарий скрыт
Вы, наверное, хотели сказать, как к "независимым атлетам"?
И этим человеком конечно же должен быть Я, Я, Я!!!
Скромно добавил губошлëп.
Это хамло давно уже перешло все границы, но ему этого мало.
А что он рыло сует туда, куда собака свой не сует, кто? Комментатор, так комментируй то, что происходит на поле, стадионе… из за него, приходится смотреть с громкостью зеро
"Не хочу обидеть Елену Валерьевну..."
"Вон из Федерации лыжных гонок России!"
Что у него с головой?
Ответ Rygeek
"Не хочу обидеть Елену Валерьевну..." "Вон из Федерации лыжных гонок России!" Что у него с головой?
иронизирует он так
"Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали" - Вяльбе
Ответ Rygeek
"Не хочу обидеть Елену Валерьевну..." "Вон из Федерации лыжных гонок России!" Что у него с головой?
Каша
Губеру ведь тоже ничего не дали, вернее, вообще шлагбаум оформили.
Разве не про это говорят, "вот ты и бесишься"?
Вообще поражает благородство Губы, он никого не хочет обидеть, будь то Вяльбе, Ростовцев, Пихлер пр, пр. Отправляет на пенсию или в вытрезвитель. В общем, поливает всех с высокой колокольни, на которую его воздвигли и подписывается: "Вечно Ваш, заклятый друг". Золотой человек.
И тут слово взял «Палата №6» российского спорта((
"...А впрочем, бесконечны наветы и враньё,
И те, кому не выдал Бог таланта,
Лишь в этом утверждают присутствие своё,
Пытаясь обкусать ступни гигантам."
И этим человеком, должен быть я @губерниев
Кроме как то что Губер является любовницей кого-то из верхушки власти я не нахожу объяснений что ему все опять сходит с рук!
Их тренировать надо, а не поддерживать и судя по кол-ву медалей, завоеванных нашими лижникоми за период правления Вяльбе, у неё хорошо получается. Губеру лишь бы лодку раскачать, да толпу журналистов своих на лыжников натравить для контента.
