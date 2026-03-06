Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она не верила в медали россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026.
«Не хочу обидеть Елену Валерьевну, но Елене Валерьевне давно пора сидеть дома и воспитывать внуков. Ни о какой поддержке спортсменов с ее стороны говорить не приходится. Вяльбе уже давно занимает не свое место. Ей пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников вне зависимости от их результатов.
Вяльбе, прикрыв одно место талантом Большунова, рассказывает, какой она эффективный менеджер. Она неэффективный менеджер, она должна уйти в отставку и как можно скорее. Особенно после таких слов про своих спортсменов. Она не верила в их успех, но на Олимпийские игры поехать хотела. Ей просто итальянцы визу не дали. Это катастрофическое лицемерие. Вон из Федерации лыжных гонок России!» – сказал Губерниев.
Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»
Но Губеру это по барабану. Ему важен повод, чтобы лишний раз накинуть на Вяльбе и попиариться самому.
Скромно добавил губошлëп.
Это хамло давно уже перешло все границы, но ему этого мало.
"Вон из Федерации лыжных гонок России!"
Что у него с головой?
"Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали" - Вяльбе
Разве не про это говорят, "вот ты и бесишься"?
Вообще поражает благородство Губы, он никого не хочет обидеть, будь то Вяльбе, Ростовцев, Пихлер пр, пр. Отправляет на пенсию или в вытрезвитель. В общем, поливает всех с высокой колокольни, на которую его воздвигли и подписывается: "Вечно Ваш, заклятый друг". Золотой человек.
И те, кому не выдал Бог таланта,
Лишь в этом утверждают присутствие своё,
Пытаясь обкусать ступни гигантам."