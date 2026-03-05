Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»

Ски-альпинист Филиппов: не опасаюсь, что появится звездная болезнь.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов считает, что у него не будет звездной болезни.

Накануне россиянин завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Азербайджане.

– Что было самым сложным в «золотой» гонке? Насколько трасса на чемпионате Европы отличается от олимпийской?

– Самое сложное всегда – дотерпеть до самого верха. Это трудно, ты постоянно бежишь на максимум с самого старта. Трасса сильно отличалась от олимпийской, потому что соревнования проводились на очень крутом склоне. В подъем было очень тяжело бежать, камусы проскальзывали, особенно в той части, где были небольшие траверсы. И спуск был тяжелее, чем в Италии. На Олимпиаде ты встал и едешь в стойке вниз, особо не до обгонов и тактических перестроений было. Здесь же были варианты обогнать, что я и сделал. И мне такая трасса больше нравится, можно не только на подъеме обгонять соперников, но и на спуске.

– Вас уже называют лицом российского спорта в мире. Лестно ли подобное слышать?

– Конечно, лестно подобное слышать о себе. До Олимпиады все было совсем по‑другому.

– Считаете себя главным спортсменом России прямо сейчас?

– Нет, конечно, не считаю себя главным спортсменом страны. Есть другие ребята гораздо популярнее.

– Нет опасений, что может проявиться звездная болезнь?

– Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой, с подросткового возраста хотел оставаться простым человеком, даже если выиграю Олимпиаду или стану известным спортсменом, – сказал Филиппов.