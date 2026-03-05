  • Спортс
  • Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов считает, что у него не будет звездной болезни.

Накануне россиянин завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Азербайджане.

– Что было самым сложным в «золотой» гонке? Насколько трасса на чемпионате Европы отличается от олимпийской?

– Самое сложное всегда – дотерпеть до самого верха. Это трудно, ты постоянно бежишь на максимум с самого старта. Трасса сильно отличалась от олимпийской, потому что соревнования проводились на очень крутом склоне. В подъем было очень тяжело бежать, камусы проскальзывали, особенно в той части, где были небольшие траверсы. И спуск был тяжелее, чем в Италии. На Олимпиаде ты встал и едешь в стойке вниз, особо не до обгонов и тактических перестроений было. Здесь же были варианты обогнать, что я и сделал. И мне такая трасса больше нравится, можно не только на подъеме обгонять соперников, но и на спуске.

– Вас уже называют лицом российского спорта в мире. Лестно ли подобное слышать?

– Конечно, лестно подобное слышать о себе. До Олимпиады все было совсем по‑другому.

– Считаете себя главным спортсменом России прямо сейчас?

– Нет, конечно, не считаю себя главным спортсменом страны. Есть другие ребята гораздо популярнее.

– Нет опасений, что может проявиться звездная болезнь?

– Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой, с подросткового возраста хотел оставаться простым человеком, даже если выиграю Олимпиаду или стану известным спортсменом, – сказал Филиппов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Мы заметили)
Только что Пшеничная (U18), после вчерашней бронзы в эстафете, взяла серебро в индивидуальной гонке. С флагом!
Причем интересно, что всего за день три забега (разные трассы), сперва U18 и U20 девушки, потом U20 парни и женщины, и мужики последним стартом. Забавно сравнивать по времени.
Ответ anatol&#8242;
Только что Пшеничная (U18), после вчерашней бронзы в эстафете, взяла серебро в индивидуальной гонке. С флагом! Причем интересно, что всего за день три забега (разные трассы), сперва U18 и U20 девушки, потом U20 парни и женщины, и мужики последним стартом. Забавно сравнивать по времени.
Интересно, новость вообще будет про неё или будут продолжать серебро Савелия на молодёжном чемпионате обсуждать с тренерами, бывшими спортсменами и представителями федерации?
Понимаю, что не самый популярный вид, но тем не менее один из немногих зимних, где наши допущены.
Ответ Anouck
Интересно, новость вообще будет про неё или будут продолжать серебро Савелия на молодёжном чемпионате обсуждать с тренерами, бывшими спортсменами и представителями федерации? Понимаю, что не самый популярный вид, но тем не менее один из немногих зимних, где наши допущены.
Уже есть. Сперва новость выходит на матч тв, потом они абзацы местами меняют и пишут как от себя))
А Филиппов, судя по он-лайн протоколу, на индивидуальную забил, хотя в стартовом списке был.
У них кроме спринта то чтото еще бывает?Ну ладно олимпиада,проба ,презентация вида спорта.А с ЧЕ то тоже больше по другим дисциплинам ни слуху ни духу
Ответ sabur
У них кроме спринта то чтото еще бывает?Ну ладно олимпиада,проба ,презентация вида спорта.А с ЧЕ то тоже больше по другим дисциплинам ни слуху ни духу
Вчера эстафеты были, писали что у нас бронза U18, сегодня индивидуальная гонка прошла, серебро так же в U18. В воскресенье вертикальная гонка.
Трансляции не было, как понимаю организаторы (Азербайджан) не смогли организовать, и похоже на то, что и в воскресенье не светит. Но впереди еще 3 этапа КМ, на 2-х "не спринты" в полном объеме. Матч вроде грозился показать. У них, к слову, в архиве есть прошлогодние этапы с "длинными" гонками, если интересно глянуть, что это
Лыжи в Telegram
