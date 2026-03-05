Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов считает, что у него не будет звездной болезни.
Накануне россиянин завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Азербайджане.
– Что было самым сложным в «золотой» гонке? Насколько трасса на чемпионате Европы отличается от олимпийской?
– Самое сложное всегда – дотерпеть до самого верха. Это трудно, ты постоянно бежишь на максимум с самого старта. Трасса сильно отличалась от олимпийской, потому что соревнования проводились на очень крутом склоне. В подъем было очень тяжело бежать, камусы проскальзывали, особенно в той части, где были небольшие траверсы. И спуск был тяжелее, чем в Италии. На Олимпиаде ты встал и едешь в стойке вниз, особо не до обгонов и тактических перестроений было. Здесь же были варианты обогнать, что я и сделал. И мне такая трасса больше нравится, можно не только на подъеме обгонять соперников, но и на спуске.
– Вас уже называют лицом российского спорта в мире. Лестно ли подобное слышать?
– Конечно, лестно подобное слышать о себе. До Олимпиады все было совсем по‑другому.
– Считаете себя главным спортсменом России прямо сейчас?
– Нет, конечно, не считаю себя главным спортсменом страны. Есть другие ребята гораздо популярнее.
– Нет опасений, что может проявиться звездная болезнь?
– Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой, с подросткового возраста хотел оставаться простым человеком, даже если выиграю Олимпиаду или стану известным спортсменом, – сказал Филиппов.
Причем интересно, что всего за день три забега (разные трассы), сперва U18 и U20 девушки, потом U20 парни и женщины, и мужики последним стартом. Забавно сравнивать по времени.
Понимаю, что не самый популярный вид, но тем не менее один из немногих зимних, где наши допущены.
А Филиппов, судя по он-лайн протоколу, на индивидуальную забил, хотя в стартовом списке был.
Трансляции не было, как понимаю организаторы (Азербайджан) не смогли организовать, и похоже на то, что и в воскресенье не светит. Но впереди еще 3 этапа КМ, на 2-х "не спринты" в полном объеме. Матч вроде грозился показать. У них, к слову, в архиве есть прошлогодние этапы с "длинными" гонками, если интересно глянуть, что это