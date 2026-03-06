Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
Вяльбе оценила слова Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила слова Александра Большунова о подготовке его лыж.
Ранее Большунов заявил, что в начале сезона его лыжи не ехали «так, как нужно». По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что во внутренних турнирах у кого-то «на эти гонки ставки очень большие».
«Я не согласна с этим. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было. Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково. Думаю, это просто эмоции», – сказала Вяльбе.
Большунов, наконец, дал интервью. Приветы Елене Вяльбе, сервисерам и FIS
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Ладно лыжи, страшнее то, что ему хуже готовили палки!
Конечно это эмоции, фантазии Шурика, но они уже льются через край. В общем кругом" засады и бандито"
всех обгадил Большунов, я бы на месте сервесеров прекратил с ним работать
Главного своего «врага» можно увидеть подойдя к зеркалу
Я вышел на трассу, в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я...))))).
Никогда такого не было и вот опять
Ну конечно, сейчас смазчик во всем сознается)
Хорошие слова. А Саша хочет всё лучшее, его тоже можно понять
Пусть сам готовит.
Болле, конечно, "наше всё" в лыжах после эпохи Лося, но ка уже Александр человек с сомнительными личностными качествами. Постоянный шлейф негатива и скандалов продуцирует.
