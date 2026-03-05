  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
32

Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»

Панжинский о серебре Коростелева: Савелию не хватило резкости рывка.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский объяснил, почему российский лыжник Савелий Коростелев не смог победить в коньковом масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди молодежи. 

Коростелев завоевал серебро, уступив на финише 0,3 секунды немцу Элиасу Кеку. 

«Савелий лидировал почти всю дистанцию. Он пытался держать высокий темп, но, к сожалению, после каждого спуска группа вновь собиралась, сложно было сделать отрыв. Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило. Он делал все правильно, грамотно проходил технически сложные участки.

В таком массовом финише всегда найдется сильный и взрывной спортсмен. Немец Кек здесь выиграл серебряную медаль в спринте, это действительно очень скоростной спортсмен, сегодня он оказался чуть расторопнее.

Это серебро – прекрасный результат. Первая награда наших лыжников на международном уровне за четыре года. Да, нет победы, но тем не менее, отличная, достойная гонка», – отметил Панжинский. 

Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
сборная Германии (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
ТАСС
logoАлександр Панжинский
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Элиас Кек
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего-то Александр не понимает!
Тут на Спортсе диванные эксперты уже давно расписали, что Коростелев все делал неправильно: надо было разрывать группу, попутно экономя силы, делать отрыв пол минуты на последнем круге и потом выгрызать финиш в створе!
Ответ rumasta
Ничего-то Александр не понимает! Тут на Спортсе диванные эксперты уже давно расписали, что Коростелев все делал неправильно: надо было разрывать группу, попутно экономя силы, делать отрыв пол минуты на последнем круге и потом выгрызать финиш в створе!
Просто Устюгов и Большунов к этому приучили, но Савелий далёк от их уровня
Ответ zzzeeerrrooo
Просто Устюгов и Большунов к этому приучили, но Савелий далёк от их уровня
к 22 годам Устюгов ещё вообще ничего не делал
Если чувствуешь себя сильнее других, то делай всё, чтобы оторваться ещё задолго до финиша. Ну, а если это не получается и видишь, что финишных разборок не избежать, то почему не порюкзачить за кем-либо и не сэкономить силы. В результате, притащил за собой спринтера, а самому уже сил для рывка не хватало.
Ответ Evgen Vynokurov
Если чувствуешь себя сильнее других, то делай всё, чтобы оторваться ещё задолго до финиша. Ну, а если это не получается и видишь, что финишных разборок не избежать, то почему не порюкзачить за кем-либо и не сэкономить силы. В результате, притащил за собой спринтера, а самому уже сил для рывка не хватало.
Потому что трасса плоская, прям как у нас на Сахалине, убегать тупо негде. если получится убежать, то ненамного, и этот разрыв на спуске съедят.
А рюкзачить и экономить в расчёте на финиш Коростелёву с его финишем - вы серьёзно?
Ответ M-7
Потому что трасса плоская, прям как у нас на Сахалине, убегать тупо негде. если получится убежать, то ненамного, и этот разрыв на спуске съедят. А рюкзачить и экономить в расчёте на финиш Коростелёву с его финишем - вы серьёзно?
Вполне серьёзно. Если ты видишь, что оторваться не получится, несмотря на попытки, то для чего идёшь первым и тратишь силы больше остальных. Тем более зная про свои достижения в спринте, когда любое финишное ускорение и так под вопросом.
Сильнее всех тот, кто с золотой медалью. Вроде простейшая мысль?
Сильнее,это когда выигрывает на 20 км гонке более 30 сек ,а лучше минуту.Панжинский реально сморозил чушь,спринтера из него не вытравишь.Это он кайфует от таких гонок,где победитель определяется разножкой.Даже ,если бы Савелий выиграл эти 0,3 сек у Кека,я бы всё равно написал,что это так себе победа.А то,что он не смог оторваться от всех и не особо важна сложность трассы ,говорит о том ,что он был сегодня ,один из тех,кто претендует на победу,но не более того.
Данность такой трассы: очень короткие подъёмы, и последующие сразу спуски. Практически если оторвался, сразу накатят. Предположу, проанализирует Савелий данную гонку, и спроси у него, что ты сейчас изменил в своей тактике, пробеги еще раз; думаю, ответил бы - ничего.
Ответ heivani
Данность такой трассы: очень короткие подъёмы, и последующие сразу спуски. Практически если оторвался, сразу накатят. Предположу, проанализирует Савелий данную гонку, и спроси у него, что ты сейчас изменил в своей тактике, пробеги еще раз; думаю, ответил бы - ничего.
https://olympteka.ru/sport/skiing/event/3381.html
Сейчас таких гонок нету , но тогда Санёк на равнине красиво сделал
Ответ zzzeeerrrooo
https://olympteka.ru/sport/skiing/event/3381.html Сейчас таких гонок нету , но тогда Санёк на равнине красиво сделал
Да, спасибо.+18 сек.- это солидно. Если бы не упал Нико Анттола, при условии договорённости, Савелий с ним могли сделать попытку уйти. А так,даже не знаю. С первых км, натягивать; да вроде не резон. Вот и тащились, даже японец подарки раздавал поначалу.
У Панжинского всегда "прекрасный результат". А по-моему для того, чтобы развиваться как спортсмен, нужно критически анализировать такие гонки, искать что и почему не получилось.
Например, после масс-старта в Гомсе Панжинский тоже про "отличную гонку" от Савелия рассказывал, хотя тактически Коростелёв провёл её объективно плохо. Очевидно сам Савелий гонку как "отличную" не оценивал, сделал выводы и скиатлон на ОИ провёл уже гораздо лучше - сразу выбрался из середины пелотона, держался в лидерах, за счёт чего не прозевал рывок от норвежцев на этот раз.
Сильнее всех, но первым не финишировал. Как в старом анекдоте: "у Пети хорошая зарплата, но маленькая".
странный комментарий сам бегал несёт чепуху кого интересует сильный он или слабый есть финиш и там всё видно остальной для успокоение души
Смешной комментарий
Ну прямо Винни ПУХ-- ПРАВОПИСАНИЕ ХОРОШЕЕ -НО ХРОМАЕТ, так у того этого пажа -он сильеее всех , но нет победы -но все равно он сильнее -кловун.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км
2 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
20 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
22 минуты назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
45 минут назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем