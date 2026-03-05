Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский объяснил, почему российский лыжник Савелий Коростелев не смог победить в коньковом масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди молодежи.
Коростелев завоевал серебро, уступив на финише 0,3 секунды немцу Элиасу Кеку.
«Савелий лидировал почти всю дистанцию. Он пытался держать высокий темп, но, к сожалению, после каждого спуска группа вновь собиралась, сложно было сделать отрыв. Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило. Он делал все правильно, грамотно проходил технически сложные участки.
В таком массовом финише всегда найдется сильный и взрывной спортсмен. Немец Кек здесь выиграл серебряную медаль в спринте, это действительно очень скоростной спортсмен, сегодня он оказался чуть расторопнее.
Это серебро – прекрасный результат. Первая награда наших лыжников на международном уровне за четыре года. Да, нет победы, но тем не менее, отличная, достойная гонка», – отметил Панжинский.
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
Тут на Спортсе диванные эксперты уже давно расписали, что Коростелев все делал неправильно: надо было разрывать группу, попутно экономя силы, делать отрыв пол минуты на последнем круге и потом выгрызать финиш в створе!
А рюкзачить и экономить в расчёте на финиш Коростелёву с его финишем - вы серьёзно?
Сейчас таких гонок нету , но тогда Санёк на равнине красиво сделал
Например, после масс-старта в Гомсе Панжинский тоже про "отличную гонку" от Савелия рассказывал, хотя тактически Коростелёв провёл её объективно плохо. Очевидно сам Савелий гонку как "отличную" не оценивал, сделал выводы и скиатлон на ОИ провёл уже гораздо лучше - сразу выбрался из середины пелотона, держался в лидерах, за счёт чего не прозевал рывок от норвежцев на этот раз.