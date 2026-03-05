Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»

Панжинский о серебре Коростелева: Савелию не хватило резкости рывка.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский объяснил, почему российский лыжник Савелий Коростелев не смог победить в коньковом масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди молодежи.

Коростелев завоевал серебро, уступив на финише 0,3 секунды немцу Элиасу Кеку.

«Савелий лидировал почти всю дистанцию. Он пытался держать высокий темп, но, к сожалению, после каждого спуска группа вновь собиралась, сложно было сделать отрыв. Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило. Он делал все правильно, грамотно проходил технически сложные участки.

В таком массовом финише всегда найдется сильный и взрывной спортсмен. Немец Кек здесь выиграл серебряную медаль в спринте, это действительно очень скоростной спортсмен, сегодня он оказался чуть расторопнее.

Это серебро – прекрасный результат. Первая награда наших лыжников на международном уровне за четыре года. Да, нет победы, но тем не менее, отличная, достойная гонка», – отметил Панжинский.

Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»