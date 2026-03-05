  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
88

Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»

Коростелев о серебре молодежного ЧМ: я слишком стар для чемпионата до 23 лет.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в коньковом масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди молодежи в Лиллехаммере.

Победу одержал немец Элиас Кек. Коростелев уступил ему на финише 0,3 секунды

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет, ха-ха. Я старался выходить вперед, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному, когда я начинал отдыхать, группа собиралась.

Я пытался разбить группу, но это было очень тяжело. Мне нужен был кто-то еще, чтобы сделать отрыв.

Сегодня я улетаю в Хельсинки. Моя следующая гонка – это 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Смогу ли я попасть на подиум в этом сезоне? Я попытаюсь, но это будет непросто», – сказал Коростелев журналистам после гонки.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
logoлыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем вообще такие метания, непонятно? Что-то ему дало, кроме усталости? Ехал бы сразу в Лахти...
Ответ fewral
Зачем вообще такие метания, непонятно? Что-то ему дало, кроме усталости? Ехал бы сразу в Лахти...
В Лахти у него только одна гонка через три дня, с прошлой гонки прошло четыре, перелеты по Скандинавии короткие, почему бы не съездить? В этому году Савелию чем больше гонок в Европе - тем лучше.
Ну и золото молодежного ЧМ, на которое он явно рассчитывал, было бы приятным бонусом, хотя и медаль хорошо.
Ответ rumasta
В Лахти у него только одна гонка через три дня, с прошлой гонки прошло четыре, перелеты по Скандинавии короткие, почему бы не съездить? В этому году Савелию чем больше гонок в Европе - тем лучше. Ну и золото молодежного ЧМ, на которое он явно рассчитывал, было бы приятным бонусом, хотя и медаль хорошо.
А в результате нет золота, а есть куча г....в догонку. Да и уверенности вряд ли прибавилось.
Тянул до конца человек десять за собой. Почему не пытался оторваться ещё на третьем круге. Ну а если откладывал разборки до финиша, то хотя бы порюкзачил на четвертом кругу, сэкономил силы. Ну финиш со спринтерами это ж не твоё.
Ответ Evgen Vynokurov
Тянул до конца человек десять за собой. Почему не пытался оторваться ещё на третьем круге. Ну а если откладывал разборки до финиша, то хотя бы порюкзачил на четвертом кругу, сэкономил силы. Ну финиш со спринтерами это ж не твоё.
Так все просто у вас - "почему не пытался оторваться". Да пытался он, что он дурачок что ли - он пытался разорвать группу с самого начала гонки, но трасса сегодня была очень легкой и убегать на ней просто негде, отвалились только откровенные слабаки. Что касается того, чтобы порюкзачить и потом выдать рывок - возможно, так было бы лучше, но задним умом мы все сильны, он рассчитывал все-таки разорвать группу, не вышло - он проиграл. Это тоже опыт.
Ответ ProLL
Так все просто у вас - "почему не пытался оторваться". Да пытался он, что он дурачок что ли - он пытался разорвать группу с самого начала гонки, но трасса сегодня была очень легкой и убегать на ней просто негде, отвалились только откровенные слабаки. Что касается того, чтобы порюкзачить и потом выдать рывок - возможно, так было бы лучше, но задним умом мы все сильны, он рассчитывал все-таки разорвать группу, не вышло - он проиграл. Это тоже опыт.
Как по мне, то это очень хороший коммент. Спасибо
А у Савелия есть тренер? Пока Коростелев это всадник без головы, и подсказать некому...
Ответ eraser2
А у Савелия есть тренер? Пока Коростелев это всадник без головы, и подсказать некому...
прикол в том что наши лыжники часто такие.. это как будто школа такая, взять того же Большунова или Устюгова, тоже как всадники без головы очень часто, особенно в молодости
Ответ Виктор Никитин
прикол в том что наши лыжники часто такие.. это как будто школа такая, взять того же Большунова или Устюгова, тоже как всадники без головы очень часто, особенно в молодости
Неудачный пример. Большунов очень хорошо тактически обученный лыжник, он если натягивал, то практически всегда разрывал группу. А если не чувствовал что способен разорвать, то не упорствовал и ждал момента для рывка на самом тяжелом участке. Гораздо уместнее было вспомнить про Легкова. Вот у кого богатейший опыт лидирования в пелатоне с итоговым 4-м местом или вроде того.
Головой думать надо.Ты не Клебо или Большунов.Хотя и финишёр тоже не какой.
Ответ Сергей Фетисов
Головой думать надо.Ты не Клебо или Большунов.Хотя и финишёр тоже не какой.
Как считаете, головой нужно думать, когда пишите комментарий? Или только, когда бегаете на лыжах? Включите голову, займитесь грамотностью..
Ответ Konstantin Safin
Как считаете, головой нужно думать, когда пишите комментарий? Или только, когда бегаете на лыжах? Включите голову, займитесь грамотностью..
здесь сдают экзамен по русскому языку?
Савелий, ты бы рот закрыл и тренировался!
Зависть ни к чему хорошему не приводит!
Пока ты-никто!
Ответ Nina Mihajlova
Савелий, ты бы рот закрыл и тренировался! Зависть ни к чему хорошему не приводит! Пока ты-никто!
Лечитесь
Ответ Nina Mihajlova
Савелий, ты бы рот закрыл и тренировался! Зависть ни к чему хорошему не приводит! Пока ты-никто!
Этого никто обсуждаете (пардон, на вашем, обсуждаешь) даже ты.
А вот Савелий тебя - нет.
Чувствуешь свое место в пищевой цепочке?:)))
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь((
"И еще этот чертов внук, который включил третью космическую на финише!"
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Я слишком стар! Я суперСтар!)))
я слишком стар для этого Кека
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км
2 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
20 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
22 минуты назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
45 минут назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем