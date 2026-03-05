Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»

Коростелев о серебре молодежного ЧМ: я слишком стар для чемпионата до 23 лет.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в коньковом масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди молодежи в Лиллехаммере.

Победу одержал немец Элиас Кек. Коростелев уступил ему на финише 0,3 секунды

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет, ха-ха. Я старался выходить вперед, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному, когда я начинал отдыхать, группа собиралась.

Я пытался разбить группу, но это было очень тяжело. Мне нужен был кто-то еще, чтобы сделать отрыв.

Сегодня я улетаю в Хельсинки. Моя следующая гонка – это 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Смогу ли я попасть на подиум в этом сезоне? Я попытаюсь, но это будет непросто», – сказал Коростелев журналистам после гонки.