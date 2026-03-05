Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
Швейцарская лыжница Фендрих завершит карьеру после текущего сезона.
Швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершает спортивную карьеру после сезона-2025/26.
30-летняя Фендрих – серебряный призер Олимпиады-2026 в командном спринте, трехкратный призер чемпионатов мира, победительница и призер этапов Кубка мира.
«Возможность превратить свое хобби в профессию – это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла развивать свои навыки и совершенствоваться вместе с моей командой», – приводит слова спортсменки Федерация лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss Ski).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Swiss Ski
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всегда наблюдал за ней, до последнего бегала на Пелтонен.