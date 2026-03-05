Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона

Швейцарская лыжница Фендрих завершит карьеру после текущего сезона.

Швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершает спортивную карьеру после сезона-2025/26.

30-летняя Фендрих – серебряный призер Олимпиады-2026 в командном спринте, трехкратный призер чемпионатов мира, победительница и призер этапов Кубка мира.

«Возможность превратить свое хобби в профессию – это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла развивать свои навыки и совершенствоваться вместе с моей командой», – приводит слова спортсменки Федерация лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss Ski).