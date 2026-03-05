  • Спортс
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона

Швейцарская лыжница Фендрих завершит карьеру после текущего сезона.

Швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершает спортивную карьеру после сезона-2025/26. 

30-летняя Фендрих – серебряный призер Олимпиады-2026 в командном спринте, трехкратный призер чемпионатов мира, победительница и призер этапов Кубка мира. 

«Возможность превратить свое хобби в профессию – это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла развивать свои навыки и совершенствоваться вместе с моей командой», – приводит слова спортсменки Федерация лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss Ski). 

Хорошая карьера ! И в завершение эпичная погоня в команднике за Дальквист на ОИ останется в памяти !
Очень жаль , Надин всегда будет с 😊👏👍нами, спасибо за хорошую карьеру
Блин, да что вы все уходите. Диггинс тоже уходит. А жаль болел за неё в отсутствии наших.
Ответ Сергей Стеценко
Блин, да что вы все уходите. Диггинс тоже уходит. А жаль болел за неё в отсутствии наших.
В отличии некоторых наших лыжниц рожающих в 23 а потом "авось будет бежаться" лыжницы там подходят к профессии серьёзнее и после 30 лет уже начинают думать о том что делать дальше в жизни.
Ответ Сергей Стеценко
Блин, да что вы все уходите. Диггинс тоже уходит. А жаль болел за неё в отсутствии наших.
после домашнего ЧМ много шведок завершат карьеру.
Так и не смогла добиться "большой" победы. Рано уходит - был шанс через год на ЧМ в Фалуне, например, в команднике взять золото.
Ответ Сергей Иванов
Так и не смогла добиться "большой" победы. Рано уходит - был шанс через год на ЧМ в Фалуне, например, в команднике взять золото.
Вы думайте шведки дома золото отдадут ? 😀 Плюс Шистад в Фалуне будет на благоприятной трассе.
Ответ Грюденфельдер
Вы думайте шведки дома золото отдадут ? 😀 Плюс Шистад в Фалуне будет на благоприятной трассе.
Я имею в виду прежде всего командник. На ОИ там швейцарки были очень хороши.
Жаль, Надин очень приятная девушка и хорошая лыжница.
Эх жаль, зачем так рано???
Всегда наблюдал за ней, до последнего бегала на Пелтонен.
Да вроде в спринтах еще в полном поряде.
